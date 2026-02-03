Brabus ha preso due Lamborghini Urus SE e le ha rese irriconoscibili

Due Lamborghini Urus SE entrano nel laboratorio di Brabus e ne escono come qualcosa di completamente diverso. Non è magia, ovviamente, ma è la solita vecchia storia di cosa il denaro possa comprare quando il punto di partenza è già un SUV da oltre 800 CV. Ma questa volta la Casa tedesca ha fatto qualcosa di più interessante del solito lifting costoso. Ha creato due personalizzazioni che sembrano due filosofie di vita in conflitto.

Prima entra in scena la Brabus 900 Mint. Il nome dice tutto. Il SUV è avvolto in un monocromatico verde Mint che coinvolge carrozzeria, cerchi Brabus Monoblock da 24 pollici e interni. Un’estetica sfacciata, il genere di scelta che divide immediatamente.

Sotto la superficie, però, la sostanza non scherza: il sistema ibrido eroga 900 CV, lo scatto 0-100 si chiude in 3,2 secondi e la velocità di picco tocca i 312 km/h. Il frontale in fibra di carbonio con ampie prese d’aria non è solo decorazione, migliora concretamente l’efficienza del raffreddamento. Dietro, spoiler e diffusore con alette verticali e quattro terminali di scarico completano un quadro che ha tutto tranne la discrezione.

Poi c’è la Brabus 900 Superblack, e qui la filosofia cambia radicalmente. Brabus la descrive come “Black and Bold”, e una volta tanto il marketing non esagera. Nero su nero, dalla carrozzeria agli interni in pelle traspirante e Alcantara, passando per i cerchi forgiati Monoblock Z “Platinum Edition” da 24 pollici a 10 razze.

La potenza resta identica, con 900 CV ibridi, le stesse prestazioni della versione Mint. Le personalizzazioni si estendono a tutto: spoiler anteriore in carbonio per la stabilità ad alta velocità, diffusore aerodinamico, quattro terminali di scarico. Il modulo di sospensione Brabus SportXtra abbassa l’altezza da terra di 20 millimetri, un dettaglio che pochi noteranno ma che cambia il comportamento della vettura in modo percibile.

Brabus, d’altronde, non inventa mai niente da zero. Prendono qualcosa che funziona già bene e lo trasformano in un oggetto da desiderio per chi ha già tutto. Questa volta, almeno, hanno avuto il buon senso di farlo in due modi molto diversi tra loro.