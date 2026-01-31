BMW iX3, il successo costa caro: esattamente 2.000 euro in più

La nuova BMW iX3 non ha fatto nemmeno in tempo a scaldarsi che già costa di più. Presentata al Salone IAA di settembre 2025 con un prezzo di partenza di 68.900 euro, la nuova elettrica bavarese è passata silenziosamente a 70.900 euro sul configuratore tedesco. Un rincaro di 2.000 euro applicato prima ancora che i clienti ricevano le chiavi. Chi ha già ordinato può tirare un sospiro di sollievo: il prezzo originale rimane blindato. Gli altri, però, pagheranno il successo altrui.

BMW non ha spiegato ufficialmente il perché di questa mossa, ma la realtà è evidente. La produzione è praticamente esaurita per tutto il 2026 in Europa, e lo stabilimento di Debrecen, in Ungheria, sta già lavorando con un secondo turno anticipato per far fronte alla domanda. Quando la gente fa la fila per comprare, puoi permetterti di chiedere un sovrapprezzo. È il capitalismo.

Il rischio, però, c’è. A 71.281 euro la nuova Mercedes GLC elettrica costa praticamente lo stesso, optional esclusi. E qualche cliente potrebbe decidere che l’amore per il marchio bavarese ha un limite, anche economico. Per ora la iX3 è disponibile solo nella versione 50 xDrive, ma BMW promette una variante 40 più economica entro fine anno in Europa, e dal 2027 in Nord America, dove il SUV elettrico arriverà quest’estate a circa 60.000 dollari.

Non è finita qui. BMW prepara anche due versioni M per la iX3: una M Performance, probabilmente battezzata iX3 M60, entro fine anno, e una X3 M elettrica completa prevista per il 2027, con tanto di rumori del motore finti e cambi di marcia simulati. D’altronde, a un’elettrica manca il sound di un sei cilindri in linea.

La strategia è quella di cavalcare l’onda del successo fino all’ultimo centesimo. E se qualcuno protesta, c’è sempre una Mercedes pronta ad accoglierlo dato che anche lei costa praticamente lo stesso.