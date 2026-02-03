Audi ha trasformato l’A4 in A5 e ora vorrebbe tornare indietro

Audi ha deciso di rinominare l’A4 in A5. Poi, con la stessa risolutezza con cui aveva preso la decisione, ha deciso di tornare indietro. Benvenuti nella saga più assurda delle strategie di denominazione che l’industria automotive abbia mai prodotto.

Advertisement

Tutto è partito da un’idea che, sulla carta, aveva una sua logica: separare nettamente i modelli a combustione interna dai veicoli elettrici. Pari per elettrico, dispari per termico. Un sistema che avrebbe dovuto rendere tutto più chiaro. Invece, Ingolstadt ha trasformato la propria gamma in un labirinto. L’A4 è diventata A5 nel 2024, generando l’A5/S5 Avant e con una RS 5 in arrivo a breve. L’A6 avrebbe dovuto seguire lo stesso percorso, diventando A7, ma Audi ha fatto marcia indietro prima ancora del lancio. La convenzione, insomma, è stata abbandonata prima che chiunque ci si abituasse.

Advertisement

L’amministratore delegato Gernot Döllner ha confermato che il nome A4 potrebbe tornare sulla rivalità con la BMW Serie 3: “È ipotizzabile”, ha dichiarato, con la cautela di chi sa che ogni parola diventa un titolo. Nessuno sa ancora se il ritorno avverrà con il restyling di metà ciclo o con la prossima generazione.

Ma questa non è certo la prima volta. La E-Tron è stata rinominata Q8 E-Tron nel 2022, senza che le vendite beneficiassero in alcun modo. Il modello è stato ritirato dalla produzione circa un anno fa per debole domanda. Prima ancora, nel 2017, Audi aveva introdotto uno schema a due cifre basato sugli intervalli di potenza, da 25 a 55, che aveva lasciato clienti e concessionari perplessi. Abbandonato nel 2024, ormai come da tradizione.

Il panorama si complica ulteriormente dalla parte della Cina, dove Audi ha stretto una partnership con SAIC per lanciare un marchio AUDI separato, tutto maiuscolo e senza il logo dei Quattro Anelli. L’AUDI E5 Sportback è stato il primo modello di questa linea esclusivamente elettrica.

Advertisement

A livello globale, il 2026 promette movimenti significativi nella gamma: la nuova generazione della Q7, una Q9 più grande, un modello elettrico entry-level che potrebbe far rivivere il nome A2, mentre A1 e Q2 escono dalla produzione. Ancora da scoprire resta il nome che verrà assegnato alla versione di serie della Concept C, la sports car elettrica con tetto targa, che Audi ha già precisato non sostituirà né la TT né la R8. Una nuova capítolo della saga, insomma, è già in arrivo. La prossima A4 E-Tron, peraltro, dovrebbe arrivare nel 2028, quasi in ritardo rispetto ai rivali BMW e Mercedes.