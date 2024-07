BMW X4 al capolinea: il marchio tedesco annuncia la fine della produzione

Con il lancio della seconda generazione di BMW X2 lo scorso anno, la casa automobilistica ha reso il crossover coupé decisamente più grande rispetto al suo predecessore. Questo modello ha messo in dubbio il futuro della X4, a causa anche della gamma sempre più popolosa. Ora, i dirigenti dell’azienda hanno confermato che il modello non avrà una nuova generazione.

BMW X4 va in pensione: annunciata la fine della produzione del SUV

BMW ha spiegato che nella gamma non c’è più spazio per la X4, ora che la X2 si è aggiornata ed è cresciuta nelle dimensioni. Inoltre, il divario di prezzo tra i due modelli si è notevolmente ridotto, dunque non ha senso mantenere entrambi i modelli nella gamma. L’azienda, infatti, ha spiegato che i consumatori interessati ad un SUV più grande e lussuoso con linee da coupé possono optare per la BMW X6.

Per chi, invece, vuole una via di mezzo tra questi modelli, può scegliere il nuovo X3, che soddisfa questa esigenza. Il modello di punta nelle vendite BMW del 2023 mantiene le sue caratteristiche distintive: trazione posteriore e motore sei cilindri nella variante M50. Questo lo differenzia nettamente dall’X2, che invece adotta una configurazione con trazione anteriore e propulsori a quattro cilindri.

La casa automobilistica non ha specificato quando intende terminare la produzione dell’X4, ma è probabile che finirà con l’inizio della commercializzazione della X3 rinnovata alla fine di quest’anno. Sebbene la X4 con motore a combustione interna stia per terminare la sua carriera, nei prossimi anni potrebbe esserci un suo successore indiretto. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, per il 2027 è previsto il debutto della iX4 completamente elettrica, che poggerà sulla piattaforma Neue Klasse. Su questa piattaforma la casa automobilistica ha annunciato che lancerà almeno sei veicoli elettrici entro il 2028. Tra questi ci sono il crossover iX3 nel 2025, la berlina i3 nel 2026 e la già citata iX4 nel 2027.