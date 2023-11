BMW X6 M si rifà il look grazie al kit firmato Larte Design

Ci sono grandi novità per la BMW X6 M, grazie allo speciale kit offerto da Larte Design che le ha completamente ridisegnato la carrozzeria proponendole un look molto più aggressivo. Il kit è in fibra di carbonio e accentua le linee dell’auto donandole un’estetica potente e in perfetta simbiosi con i suoi 617 cavalli.

Il kit di Larte Design

Larte Design è uno studio di tuning con sede in Germania e per la BMX X6 M ha fatto qualcosa che alla vista salta subito all’occhio. Una carrozzeria aggressiva con linee sportive ma allo stesso tempo potenti. Sul cofano, progettato per soddisfare gli standard di qualità e sicurezza offerti dal TUV tedesco, sono state posizionate prese d’aria e cupole elettriche. la sua conformazione permette all’acqua di scorrere verso il basso, così da scongiurare ogni possibile infiltrazione interna, dove è alloggiato il motore. A disposizione dei clienti la scelta tra un kit completamente in carbonio, oppure materiale composito sempre di qualità elevata.

Stavolta BMW lascia la battaglia contro Tesla sulle batterie, per rifare il look di uno dei suoi veicoli più belli. Tornando sulla X6 M, la parte anteriore, è stato predisposto uno splitter che conferisce all’auto un look ancora più sportivo e imponente. Larte Design ha inoltre disegnato un nuovo diffusore che ospita i terminali di scarico con un taglio decisamente sui generis. Tale diffusore non interferisce con le altre funzioni della macchina, come ad esempio i sensori di parcheggio. Disponibile anche un’ala posteriore più estesa, qualora il cliente la richiedesse. Altri accessori opzionali includono calotte degli specchietti lateralii e finiture dei parafanghi rifiniti in fibra di carbonio.

BMW X6 M, una carrozzeria da urlo

Il lavoro di Larte Design non finisce qui, visto che ha personalizzato con cura anche i nuovi cerchi in lega, i quali sono stati progettati proprio appositamente per tale modello. Ovviamente, non si tratta di pura e semplice estetica, ma c’è molto altro. Il lavoro degli sviluppatori si è concentrando sull’offrire componenti atti a rispettare gli standard più elevati. Gli ingegneri hanno infatti testato l’auto in autostrada andando a 180 mph. Per quanto riguarda invece le altre caratteristiche dell’auto, nulla è stato variato, potenza compresa. Il motore V8 biturbo da 4,4 litri fornisce il massimo delle prestazioni. I 617 cavalli, coadiuvati da 553 lb-ft di coppia a disposizione del conducente consentono una ripartenza da 0 a 60 mph in soli 3,7 secondi. Ma quali sono i prezzi? Il kit di partenza da 12 pezzi è di 19,500 euro, mentre quello premium in fibra di carbonio costa il 30% in più.