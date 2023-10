BMW X2 2024: svelata la seconda generazione (VIDEO)

La BMW X2 avrà una seconda generazione nel 2024, e per la prima volta dalla Casa bavarese, sono state pubblicate delle immagini del veicolo. Su Instagram, Domagoj Dukec, il capo del centro stile della Casa bavarese, ha pubblicato un video a lei dedicato. Nonostante la prima serie non abbia ottenuto un successo straordinario, l’azienda ha fiducia di fare meglio con il secondo tentativo. Tenendo a mente le critiche degli acquirenti, BMW cercherà di colmare le lacune e introdurre alcune novità. L’obiettivo della compagnia è quello di riscattarsi, specialmente perché questa vettura non ha ancora lasciato un’impronta chiara sul mercato.

BMW X2 2024 svelata nel video teaser

Dopo essere stata avvistata dai “paparazzi delle quattro ruote” nei mesi scorsi, è ora giunto il momento del teaser di lancio. Un segno evidente che il crossover rinnovato è sul punto di arrivare nelle concessionarie. Anche se manca una data di presentazione ufficiale, crediamo sia solo una questione di settimane. A quel punto, avremo una panoramica completa e dettagliata. Nel frattempo, godiamoci le immagini, in grado di alimentare l’entusiasmo degli appassionati.

Partiamo dalla vista laterale, dove notiamo il profilo da coupé nella parte posteriore, con una linea del tetto e un portellone inclinati. Un discreto spoiler completa il lato posteriore.

Successivamente, il veicolo ruota in modo da mostrarci la zona anteriore. Qui possiamo vedere le griglie del radiatore illuminate, che hanno una forma diversa rispetto alla versione precedente. In un certo senso, richiamano le griglie della X6, anche se con proporzioni diverse. Invece, i fari presentano luci diurne a LED a forma di C.

Basata sull’architettura FAAR del gruppo, condivisa con la X1 e altri modelli, la BMW X2 2024 avrà motori con più di quattro cilindri. Le varianti minori a benzina e diesel costituiranno la base dell’offerta, gran parte delle quali saranno elettrificate. In cima alla gamma ci sarà, almeno stando ai rumor, la versione M35i xDrive con un motore turbo da 2.0 litri, in grado di erogare una potenza di 313 CV.

In parallelo, BMW avrebbe in serbo anche una versione completamente elettrica, chiamata iX2, seguendo la politica commerciale del marchio. La produzione inizierà in Germania entro la fine del 2023, insieme alla iX1. Fino ad ora, i portavoce ufficiali non hanno fornito dettagli sulle motorizzazioni, ma sembra che condividerà il powertrain da 300 CV e 400 Nm di coppia massima con la X1, a meno di sorprese.