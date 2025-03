BMW apre uno straordinario museo virtuale per celebrare tutti i modelli della sua storia

BMW vanta un museo ufficiale situato nella sua iconica sede centrale di Monaco di Baviera, un vero e proprio tempio per gli amanti del brand. Ma per chi preferisce esplorare il passato dell’automobilismo comodamente dal divano di casa, la casa tedesca ha creato un’innovativa piattaforma digitale.

Si tratta di una sorta di museo virtuale che racconta la storia del marchio attraverso immagini e schede dettagliate di modelli che risalgono fino al 1928, anno in cui BMW ha iniziato a produrre automobili. Questa raccolta digitale, che il brand definisce catalogo prodotti, include attualmente 424 veicoli, un numero ancora più impressionante se si considerano anche i modelli di Mini e BMW Motorrad, che dal 2021 dispongono di un archivio dedicato.

L’interfaccia BMW è intuitiva e offre diverse modalità di navigazione. Gli utenti possono esplorare le auto per serie, per decennio o per tipologia di carrozzeria, con un pratico motore di ricerca che consente di individuare rapidamente il modello desiderato. Ogni scheda fornisce immagini dettagliate, specifiche tecniche e, in alcuni casi, collegamenti a documentazione storica, come brochure originali, manuali d’officina e libri specializzati.

Elaborando un esempio, selezionando la leggendaria Serie 3, si restringe la ricerca ai decenni ’70, ’80, ’90 e 2000, con varianti di carrozzeria che spaziano dalla Compatta alla Coupé, dalla Convertibile alla Berlina, fino alla Touring. Optando per i modelli degli anni 2000, si apre la pagina dedicata alla generazione E46 e, selezionando la Coupé, si arriva a una selezione di 12 varianti, tra cui le esclusive M3 CSL e M3 GTR, veri gioielli per collezionisti e cultori del marchio.

Un’esperienza immersiva di questo tipo potrebbe far vagare per ore agli appassionati di BMW e delle auto d’epoca, intenti a scoprire modelli rari e dettagli tecnici inediti. Gran parte delle informazioni proviene direttamente dagli archivi storici BMW, e il brand ha dichiarato di voler aggiornare costantemente il catalogo, arricchendolo con le future generazioni di vetture. Per gli amanti della storia dell’automobilismo, questa piattaforma non è solo un archivio, ma un vero e proprio viaggio attraverso l’evoluzione di un’icona.