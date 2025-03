BMW, la produzione Neue Klasse nel segno dell’efficienza e dell’abbattimento dei costi

Il sito produttivo di BMW a Monaco di Baviera, dove, a partire dall’estate del 2026, verranno assemblati i nuovi modelli elettrici della gamma Neue Klasse, sarà il più “versatile, innovativo ed efficiente” mai realizzato dal colosso automobilistico tedesco, come dichiarato da Peter Weber, Direttore dello stabilimento.

Tra tutte le case automobilistiche tedesche, BMW si è distinta per le migliori performance nell’ambito della mobilità elettrica nel corso dell’ultimo anno. All’interno del centro di Ricerca e Innovazione (FIZ), l’azienda sta puntando su un futuro sempre più green e tecnologicamente avanzato. A partire dal 2027, infatti, l’intero stabilimento di Monaco sarà dedicato alla produzione esclusiva di veicoli elettrici, garantendo ulteriori miglioramenti in termini di efficienza e sostenibilità. Entro la fine dell’anno, inizierà la produzione in serie della nuova gamma Neue Klasse anche nel moderno impianto ungherese di Debrecen.

“Con la Neue Klasse”, sottolinea Weber, “saremo in grado di abbattere significativamente i costi di produzione”. Oltre a ottimizzare i processi di fabbricazione e a sfruttare l’automazione avanzata, infatti, la nuova architettura dei veicoli della Neue Klasse contribuirà a generare efficienze addizionali.

La decisione di concentrarsi su un’unica variante di motore ridurrà i passaggi di assemblaggio e il numero di componenti, come i cablaggi, che in passato variavano in base al tipo di motore e rendevano l’installazione più complessa. Nel 2024, circa 25.000 dipendenti hanno completato programmi di formazione sulla mobilità elettrica. Negli ultimi anni, inoltre, si sono aggiunti oltre 5.500 nuovi posti di lavoro all’interno della rete produttiva di BMW, destinati sia alla generazione attuale che futura di motori elettrici, con oltre tre quarti di questi posti ottenuti attraverso una riorganizzazione interna.

La gamma Neue Klasse di BMW porterà con sé numerose novità tecnologiche. Tra queste, spicca il BMW Energy Master, un’unità di controllo avanzato per la gestione dell’alimentazione, integrata direttamente nella batteria ad alto voltaggio (800 V). Sia l’hardware che il software saranno sviluppati internamente, con l’azienda che fa leva su numerosi brevetti già registrati.

La batteria di sesta generazione, la Gen6, promette un incremento dell’autonomia fino al 30% in più rispetto ai modelli precedenti, oltre a una velocità di ricarica migliorata del 30%. Inoltre, BMW prevede che la densità energetica della batteria aumenterà del 20%, contribuendo ulteriormente a migliorare l’efficienza complessiva.

L’introduzione della tecnologia “cell-to-pack” permetterà di integrare le celle direttamente nel pacco batteria, senza necessità di moduli intermedi, riducendo così il peso delle vetture elettriche del 10% e abbattendo i costi di produzione del 20%. Questo processo consentirà anche di diminuire le perdite energetiche sui modelli Neue Klasse fino al 40%, offrendo certamente una guida più efficiente.