BMW M3, l’ultima interpretazione realistica della prossima berlina Neue Klasse

BMW continua a mantenere alta l’attenzione con una serie di novità che spaziano dalle berline sportive alle innovazioni elettrificate, passando per omaggi a leggende delle due e quattro ruote. Da un lato, celebra la velocità e l’efficienza con modelli esclusivi, dall’altro lancia sul mercato una versione “VR46” della M4 da 543 cavalli, con un prezzo di partenza di 155.000 dollari, in onore del campionissimo italiano Valentino Rossi, ormai parte della famiglia BMW M come pilota ufficiale.

L’azienda bavarese è decisamente impegnata a sviluppare nuove declinazioni della sua line-up compatta e sportiva. Parallelamente, i tecnici di Monaco di Baviera stanno testando intensamente la nuova generazione di BMW Serie 3, disponibile sia in versione berlina che station wagon. Ma la vera novità è il prossimo step dell’M3, anticipato dal prototipo BMW Vision Driving Experience, che sta già facendo discutere molto.

BMW stessa sta alimentando l’attesa con teaser ufficiali che svelano dettagli inediti sui suoi prototipi camuffati, tra cui una M3 completamente elettrica. La futura M3, infatti, sarà disponibile sia con motori termici, probabilmente in variante ibrida plug-in, sia in una versione full electric, provvisoriamente ribattezzata iM3 giornalisticamente. La variante a zero emissioni promette di mantenere il DNA sportivo della gamma M, grazie a suoni di scarico artificiali e, forse, persino a cambi di marcia simulati.

Nel frattempo, il mondo dei designer digitali e degli artisti CGI non sta a guardare. Uno dei più attivi è Ascariss Design, che ha voluto anticipare la prossima BMW M3 Electric con una ricostruzione digitale dettagliata. Per creare il suo concept non ufficiale, ha impiegato ben quattro giorni di lavoro, con un video di oltre cinque ore di making-of, successivamente ridotto a una versione più compatta da 40 minuti.

Il risultato finale è visibile nel filmato, oltre che nelle immagini dell’articolo. Dal punto di vista stilistico, la prima BMW M3 elettrica si ispira alla filosofia Neue Klasse e adotterà la tecnologia più avanzata della gamma BMW eDrive, per garantire prestazioni all’altezza della tradizione M. La grande domanda, però, resta, è: meglio la rivoluzionaria M3 elettrica o la classica versione a combustione interna?