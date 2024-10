BMW, si torna a respirare? Buoni risultati globali per i modelli elettrici

Il BMW Group, che insieme al celebre marchio include anche MINI e Rolls-Royce, ha registrato una forte crescita nelle vendite di modelli completamente elettrici nel terzo trimestre, nonostante un calo del 13% su base annua. A livello globale, infatti, il BMW Group ha venduto 103.440 auto elettriche tra luglio e settembre, segnando un incremento del 10,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. C’è da sorridere?

Da gennaio a settembre le vendite di modelli elettrici hanno raggiunto 294.054 unità, registrando un aumento del 19,1% rispetto allo scorso anno. Il brand BMW aveva totalizzato 266.151 veicoli elettrici venduti nei primi nove mesi del 2023, con una crescita del 22,6% rispetto allo stesso periodo del 2022, grazie soprattutto alle buone performance dei modelli iX1 e i4. Insomma, si continua a crescere globalmente.

Includendo anche i modelli a combustione e ibridi, il marchio ha visto una flessione del 2,3% nelle vendite, principalmente a causa di un richiamo BMW globale e un blocco delle vendite legato a un difetto nel sistema frenante integrato, oltre a una domanda più debole in Cina.

MINI, invece, ha venduto 52.669 vetture nel terzo trimestre, segnando un calo del 25,2%, e 166.703 unità dall’inizio dell’anno, con una flessione del 20,9%. Nonostante ciò, il marchio britannico ha registrato un aumento significativo delle vendite di veicoli elettrici, con un incremento del 54,3% nel terzo trimestre e 16.536 unità consegnate, mentre attraversa una fase di completo rinnovamento.

“I nostri veicoli completamente elettrici stanno riscuotendo grande successo tra i clienti di tutto il mondo, come dimostra la significativa crescita delle vendite BEV nei primi nove mesi del 2023”, ha dichiarato Jochen Goller, membro del Cda di BMW AG e responsabile per Clienti, Marchi e Vendite. Goller ha sottolineato anche il buon andamento delle vendite in Europa, dove il marchio BMW ha guadagnato quote di mercato superando la media regionale, grazie a un’offerta di modelli competitivi e tecnologicamente avanzati.

Questa performance del BMW Group è un’ulteriore prova che la domanda di (alcuni) veicoli elettrici sta lanciando segnali incoraggianti. Anche altri produttori come General Motors, Hyundai, Kia, Lucid e Ford hanno riportato incrementi nelle vendite nel settore, con alcuni che hanno persino raggiunto record trimestrali consecutivi.