BMW, saranno realizzate 50 unità della Skytop Concept

Ricordiamo con entusiasmo quando la BMW Skytop Concept è stata presentata a Villa d’Este all’inizio dell’anno. Si è trattato di un gradito colpo di scena per la sua bellezza, soprattutto di fronte alla linea attuale dei modelli BMW, spesso criticati. Molti hanno creduto si trattasse solo di un esercizio stilistico, creato per incantare i visitatori. A quanto pare, non è esattamente così.

La BMW Skytop sarà prodotta, ma in una tiratura limitata di 50 esemplari, proprio come accaduto per la BMW 3.0 CSL nel 2022. Il prezzo, ancora non reso noto, sarà decisamente elevato. L’auto richiama leggende come la BMW 507 e la Z8, basandosi sulla piattaforma della Serie 8.

La Skytop è dotata di un motore V8 da 4,4 litri con 626 cavalli e trazione integrale xDrive, per uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 3,3 secondi. Nessun altro modello BMW riesce a colpire con lo stesso impatto visivo di questa rarissima creatura. A partire dall’elegante griglia a doppio rene (ricordando l’aspetto delle vecchie BMW), i fari sottili e raffinati, i pannelli Targa removibili e la spina dorsale centrale.

Gli interni, trapiantati praticamente dalla Serie 8, mostrano finiture in pelle con dettagli “Brogue”, inserti in cristallo, head-up display e portiere con chiusura ammortizzata, per un tocco di lusso inevitabilmente sofisticato. Il mix è quello di un affermatissimo pacchetto esclusivo, accompagnato da un irresistibile design fuori dagli schemi se pensiamo all’attuale direzione del design in BMW.

Adrian van Hooydonk, direttore del design del BMW Group, ha dichiarato: “La BMW Skytop è un’auto davvero esotica, che combina una guida dinamica con un’eleganza straordinaria. Poter annunciare ufficialmente che entrerà in produzione è un sogno che si avvera”. Speriamo che l’accoglienza entusiasta del design della Skytop possa influenzare positivamente i futuri modelli BMW. Anche se, realisticamente, è un po’ lontana dalla direzione dei futuri modelli (programmati) dei prossimi anni.