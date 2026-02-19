BMW M, 30 nuovi modelli in arrivo: cosa ne sarà del cambio manuale?

BMW M sta preparando un’offensiva che sulla carta farebbe tremare chiunque. Ben 30 nuovi modelli ad alte prestazioni nei prossimi tre anni, tra vetture inedite, restyling e varianti M Performance. Un arsenale imponente che si aggiunge ai 40 modelli già annunciati dal marchio bavarese. Eppure, tra le righe dell’entusiasmo aziendale, si nasconde una confessione che ai puristi suonerà come una condanna a morte: il cambio manuale ha i giorni contati.

A dichiararlo senza troppi giri di parole è stato Frank van Meel, CEO della divisione sportiva di BMW. Il cambio manuale “non ha molto senso” perché limita erogazione della coppia e consumi. Certo, van Meel ammette che molte persone lo adorano, ed è per questo che BMW lo ha mantenuto “fino ad ora”. Sembra tutto una carezza poco prima del colpo di grazia.

Il problema, a detta del manager tedesco, è che sviluppare cambi completamente nuovi per una nicchia di mercato così piccola non interessa più i fornitori. Nessuno vuole investire in una tecnologia che, nel prossimo decennio, rischia di essere un fossile. Paradossalmente, è proprio BMW, quella che ha sviluppato sistemi per evitare il temuto “Money Shift”, a decretare l’obsolescenza programmata di uno degli elementi più amati dagli appassionati.

Tra i 30 modelli in arrivo ci saranno parecchie auto elettriche, come la BMW iX3 M avvistata in Svezia e la futura i3 M. Quest’ultima potrebbe sembrare strana per chi venera la M3 a benzina, ma in paesi come la Francia, dove le tasse sulle emissioni sono stellari, un’elettrica ad alte prestazioni inizia ad avere senso. Ci saranno anche i restyling di X5, X6, X7 e Serie 7, oltre alla controversa M5 e alla sua versione Touring.

Van Meel assicura che i motori a sei e otto cilindri continueranno a esistere, per tradizione e per rispondere alle aspettative dei clienti più fedeli. Soprattutto quelli che vivono in luoghi dove ricaricare un’elettrica è un’impresa epica.

Resta un dettaglio curioso: tecnicamente sarebbe possibile montare cambi manuali anche sulle elettriche. Assurdo? Sì. Ma tecnicamente fattibile. Peccato che nessuno, BMW compresa, abbia voglia di farlo.