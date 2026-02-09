Nuova BMW X1, metà futuro e metà passato: totale confusione

Sulle Alpi innevate gira un prototipo BMW che sembra un Frankenstein automobilistico. Metà carrozzeria grida futuro, l’altra metà supplica pietà dal passato. È la BMW X1 del 2027, e qualcuno a Monaco deve aver avuto molte idee insieme, e confuse, durante le riunioni di progettazione.

Le foto spia catturate durante i test invernali mostrano un’opera d’arte della contraddizione. Il frontale completamente ridisegnato, fari futuristici nascosti sotto coperture ossessive e una doppia griglia BMW più stretta e verticale che strizza l’occhio al controverso design “Neue Klasse”. Fin qui, tutto bene. Poi giri lo sguardo lateralmente e realizzi che gli ingegneri tedeschi hanno letteralmente abbandonato ogni ambizione creativa.

Il profilo è identico all’attuale BMW X1, con la stessa piega Hofmeister sul montante C che tradisce un riciclo spudorato di componenti. Gli specchietti sono quelli sportivi della linea M, i fanali posteriori direttamente prelevati dal modello attuale, senza vergogna.

Due ipotesi circolano tra gli osservatori. O si tratta di un mulo di prova per la versione con motore a combustione interna della nuova X1, oppure Monaco ha deciso di riservare il pieno trattamento “Neue Klasse” solo alle versioni elettriche, lasciando le varianti benzina, diesel e ibride plug-in con un lifting che potremmo definire alquanto timido. Una strategia già vista con Volvo e la sua EX60.

L’unica consolazione per chi punterà sulle versioni termiche sarà l’aggiornamento tecnologico. Sistema iDrive di decima generazione, visualizzazione panoramica e intelligenza artificiale integrata. Insomma, dentro sarà il 2027, fuori resterà aggrappata al 2022. I motori saranno comunque ottimizzati per rispettare la normativa Euro 7 in arrivo nel 2026, con autonomia elettrica oltre i 100 chilometri per le PHEV.

La BMW X1 rinnovata debutterà nella primavera 2027, con commercializzazione post-estate. Nel frattempo, Monaco continua i test con questo Frankenstein su ruote, sperando forse che nessuno noti l’imbarazzo di un SUV con crisi d’identità cronica.