BMW Skytop, presentato il concept a due posti sul Lago di Como

È al Concorso d’Eleganza Villa d’Este di quest’anno che sarà presentato in anteprima mondiale lo Skytop, una concept car davvero esclusiva prodotta da BMW. La meraviglia dei design prodotti in quel di Monaco di Baviera continua a incantare il pubblico sul Lago di Como. Non sarà un’eccezione l’ultima presentazione in anteprima mondiale.

Non è immediata l’impressione, ma con un po’ di impegno si potrà riconoscere come questo concept si basi su una Serie 8 Cabriolet. Le moderne BMW, lo si sarà notato specialmente con la “linea” Neue Klasse, impressionano soprattutto (e com’è giusto che sia) dal vivo piuttosto che in luccicanti fotografie teaser. E questo concept BMW Skytop appare davvero affascinante.

Questo modello super esclusivo a due posti ha un tetto rigido rimovibile manualmente. Presenta un lunotto piatto che si abbassa elettricamente con la pressione di un pulsante. Non ci sono dubbi: con lo Skytop, BMW ha voluto richiamare alcuni dei suoi più grandi successi di design, ispirandosi anche alla Z8 e alla 503, storica cabriolet del ’56.

Non si ha spesso l’occasione di ammirare un frontale a muso di squalo su un’auto, anche se si tratta solo di un concept. Una produzione limitata non è da escludersi, ma per ora lo Skytop resta un esemplare unico. Le piccole alette montate sulle spalle delle portiere conferiscono un profilo più slanciato e la colorazione della carrozzeria è di quelle pensate “su misura” per questo esemplare. Infatti, lo schema cromatico è stato creato da un team speciale nello stabilimento di Dingolfing, combinando un tettuccio bruno-rossastro con una carrozzeria in “argento tenue”. Nello Skytop, a completare il rivestimento, il roll-bar e il tetto sono rivestiti in pelle.

In molti sperano che il concept possa rappresentare la conferma di un cambiamento importante. Forse un nuovo linguaggio di design per BMW; già i concept della nuova strada del marchio, la Neue Klasse, anticipano grandi cambiamenti stilistici per i futuri modelli di produzione.