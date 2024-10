BMW, parla il capo del design sul futuro dello stile del marchio

Dopo l’addio di Domagoj Dukec che ha salutato tutti sui social con un messaggio toccante, prima di iniziare il suo nuovo incarico come capo del design alla Rolls-Royce, è il momento di tornare a lavorare sullo stile. In realtà, in BMW, non si è mai smesso di lavorare, tanto meno di farlo lo stile.

Adrian van Hooydonk, responsabile del design BMW, ha voluto esprimere alcune riflessioni sui suoi canali social riguardo alle nuove strutture dei team di design del marchio tedesco. Infatti, BMW ha riorganizzato i propri reparti in due gruppi distinti.

Oliver Heilmer, che in precedenza guidava il design di MINI, ora è a capo della progettazione delle vetture più piccole, come la Serie 1 fino alla Serie 3 e X3. Dall’altra parte, Maximilian Missoni, ex responsabile del design di Polestar, gestirà i modelli di dimensioni maggiori, quindi dalla Serie 5 e X5 fino alla Serie 7 e X7. Entrambi avranno anche ulteriori compiti: Heilmer seguirà la progettazione delle vetture M, mentre Missoni si occuperà delle Alpine.

Nonostante van Hooydonk abbia citato il Neue Klasse come una “rivoluzione stilistica” per BMW, il design dei primi modelli elettrici di questa linea è già stato definito. Il team di Dukec ha completato il design di almeno sei modelli che saranno lanciati entro il 2028. Tra questi, sono già confermati un crossover simile alla X3 e una berlina comparabile alla Serie 3. Potrebbero aggiungersi anche una versione elettrica della Serie 3 Touring, una X4 elettrica e alcuni modelli dedicati solamente al mercato cinese.

Van Hooydonk descrive la Neue Klasse come una svolta radicale nel design, e a partire dal 2029, saranno i nuovi team a mettere la propria impronta sui futuri modelli. Fino ad allora, i progetti firmati da Dukec continueranno a vedere la luce, inclusi le nuove generazioni della Serie 2 Gran Coupé, della Serie 3 berlina e Touring, e dei SUV X5, X6 e X7. È previsto che queste vetture abbiano anche versioni elettriche, che però potrebbero ancora essere basate sulla piattaforma CLAR anziché sulla Neue Klasse.

Oltre ai cambiamenti nei team di design principali di BMW, ci sono stati aggiornamenti anche nella struttura organizzativa. Claudia Braun ora guida il nuovo reparto Colour and Material Design per BMW, MINI e Rolls-Royce. Anders Warming, prima a capo del design di Rolls-Royce, è ora responsabile di Advanced Design e della controllata Designworks. Holger Hampf, da Designworks passerà alle future progettazioni MINI.