BMW XM, questa versione di Manhart vanta ben 888 CV

La BMW XM è senza dubbio uno dei modelli più audaci e discussi lanciati di recente dalla casa tedesca. Pur essendo veloce e potentissima, è anche molto pesante e il suo design esterno non ha convinto in molti fin dal debutto. Non stupiscono i suoi risultati di mercato dopo un paio di anni dalla sua uscita ufficiale. Proprio grazie al suo look così radicale, il pacchetto di aggiornamenti firmato Manhart ha tentato di dare maggiore armonia all’insieme di questa eccezionale BMW.

Il pacchetto personalizzato per il SUV, chiamato MHXM 900, è basato sulla già potente XM ‘Label Red’. Di serie, questo modello eroga 738 CV e 1.000 Nm di coppia, grazie a un motore V8 biturbo da 4,4 litri abbinato a un’unità elettrica da 197 CV. Manhart, però, è riuscita a spingere ancora oltre le prestazioni di questo sistema ibrido.

Il pacchetto include la ‘powerbox’ MHtronik e un nuovo sistema di scarico, portando la potenza totale della XM a un impressionante 888 CV e 1.200 Nm di coppia. I clienti possono scegliere un downpipe (un turbo più lungo) da corsa senza catalizzatori oppure optare per catalizzatori da 300 celle. È disponibile anche uno scarico Akrapovic o, in alternativa, uno scarico in acciaio inossidabile prodotto internamente da Manhart, dotato di valvole regolabili per modificare il suono.

La personalizzazione dell’XM include anche molle ribassate H&R e le spettacolari ruote Manhart Concave One, da 24 pollici all’anteriore e al posteriore, equipaggiate rispettivamente con pneumatici 295/30 e 355/25. Un bodykit in fibra di carbonio completa l’intero pacchetto, donando un look ancora più grintoso alla già vistosa XM. Il kit comprende un nuovo splitter e prese d’aria frontali, un cofano personalizzato, minigonne laterali estese, uno spoiler sul tetto, un piccolo labbro sotto il lunotto e un aggressivo diffusore in carbonio.

Questa versione della MHXM 900 è rifinita con una vernice grigia opaca per un tocco finale senza dubbio di classe. All’interno, sono stati aggiunti ulteriori dettagli in fibra di carbonio sul cruscotto e sulla consolle centrale, completando così le modifiche e dando al tutto un aspetto ancora più esclusivo. Se l’XM aveva di per sé un allestimento che urlava sportività, l’aggiornamento di Manhart lo esalta ulteriormente.