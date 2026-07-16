Kia vince un altro Red Dot: a questo punto fateci un abbonamento

Kia ha vinto un altro Red Dot. La notizia, però, a questo punto, sorprende meno della sua assenza. Il premio di quest’anno, il Red Dot Award 2026 per “Design Concept”, categoria Auto e Moto, è stato infatti assegnato alla Vision Meta Turismo, concept sportiva debuttata alla Fashion Week di Milano. Un palcoscenico che era stato, chiaramente, scelto con cura: non Ginevra, non Los Angeles, ma Milano. La casa coreana sapeva già dove si costruisce (e quindi dove sfoggiare) la narrativa del bello.

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La Kia Vision Meta Turismo è un’operazione che mira a reinterpretare la gran turismo nell’era elettrica attraverso la filosofia “Opposites United”. Silhouette avanzata, superfici geometriche che Kia stessa definisce scultoree, berlina sportiva che trasmette velocità senza muoversi. Il linguaggio è quello solito, il risultato, a giudicare dalla commissione del Red Dot, funziona ancora.

L’interno è dove il concept si fa più interessante, e più ambizioso. L’abitacolo si divide in due zone distinte: una orientata al guidatore, una pensata per i passeggeri con contenuti in realtà aumentata.

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Il sistema Add-Gear connette i controlli fisici a livelli digitali configurabili, declinati in tre modalità. Speedster per chi guida. Dreamer per chi guarda fuori dal finestrino in modalità contemplativa urbana. Gamer per chi non sta guidando ma vuole comunque sentirsi al centro di qualcosa. Tre profili d’uso per una super-Kia che, per ora, praticamente, non esiste dato che è un concept.

Il palmarès Kia ai Red Dot è, a questo punto, una lista che vale la pena leggere intera: “Best of the Best” per EV6 nel 2022, EV9 nel 2024, EV3 e PV5 WKNDR Concept nel 2025, EV4 anche lei nel 2026. Più una serie di premi su PV1, EV2, PV5 e PV7. La frequenza è quella di un brand che ha trovato un linguaggio e lo applica con disciplina.

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Il Red Dot premia il design nella sua accezione più ampia: estetica, interazione, coerenza del progetto. Kia spunta tutte le caselle. Lo fa con una regolarità che, in un settore dove molti faticano a vincerne uno, è quasi irritante.