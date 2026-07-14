Neue Klasse alla riscossa: la BMW X2 restyling prende forma

Il restyling della BMW X2 non è ancora ufficiale, ma le foto spia più recenti parlano chiaro. Il SUV di Monaco si prepara a cambiare faccia anche se non è passato troppo tempo dall’ultimo sostanzioso aggiornamento.

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Le immagini circolate online, rendering dell’X2, tra cui quelli più realistici su Kolesa, mostrano modifiche concentrate soprattutto sul frontale. Fuori con i fari larghi e piatti dell’attuale generazione, dentro con l’estetica Neue Klasse: doppio rene sottilizzato, luci diurne LED ridisegnate e, dettaglio già visto sulla X1, i proiettori spostati verso il centro con una verticalità molto più marcata. È lo stesso trattamento ricevuto da iX3 e X5, con la coerenza stilistica che è diventata una priorità per Monaco.

Il posteriore cambia meno, ma cambia. Si intravede una striscia LED orizzontale nella parte alta, con due sezioni rettangolari oblique al di sotto. La firma luminosa si aggiorna senza rivoluzionare la forma originale.

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Sotto la carrozzeria, la piattaforma UKL2 a trazione anteriore rimane quella di X1, Serie 1 e Mini Countryman. Nessuna sorpresa, d’altronde, è un restyling, non un cambio di generazione. La gamma motori dovrebbe restare sostanzialmente invariata, con unità benzina e diesel da 1,5 e 2,0 litri. Al vertice della linea termica c’è la M35i xDrive con 300 CV e 400 Nm, abbastanza per fare sul serio senza dichiararlo troppo ad alta voce.

Le elettriche rimangono parte dell’offerta. L’entry level si ferma a 204 CV e 247 Nm, la versione più spinta arriva a 313 CV e 494 Nm. Numeri che posizionano la X2 in un segmento affollato, dove Audi Q3 Sportback e Mercedes GLA guardano il restyling bavarese sapendo che a breve toccherà anche a loro.

La X2 era arrivata come prima generazione nell’autunno del 2017, poi aggiornata nel 2020, poi rifatta da zero nel 2023. Tre anni e si ritorna al tavolo da disegno, almeno per il frontale.

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Il mercato dei crossover coupé è più vivo che mai. La presentazione ufficiale potrebbe arrivare entro fine 2026. Abbastanza tempo per limare i dettagli.