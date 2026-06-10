BMW iX3 parte forte: oltre 10.000 elettriche già vendute

La nuova BMW iX3 ha iniziato il proprio percorso commerciale con risultati molto incoraggianti. Il primo modello del marchio basato sulla piattaforma Neue Klasse, infatti, ad aprile è stata l’elettrica più venduta della propria categoria in Europa, secondo i dati elaborati da Dataforce. Nello specifico, il SUV elettrico bavarese ha totalizzato 10.299 consegne nel solo mese di aprile, un dato di rilievo se si considera che le prime immatricolazioni risalgono soltanto a marzo. Un debutto rapido che ha permesso alla iX3 di entrare già nella classifica dei SUV premium di medie dimensioni più venduti nel periodo gennaio-aprile, raggiungendo il settimo posto assoluto.

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BMW iX3, debutto da oltre 10.000 unità in Europa con la Neue Klasse

Nel segmento di riferimento, le motorizzazioni termiche continuano comunque a guidare le preferenze. Nei primi quattro mesi dell’anno la Mercedes-Benz GLC a combustione ha toccato 41.227 esemplari, mentre la BMW X3 di pari alimentazione si è fermata a 38.389. La iX3 ha però scavalcato concorrenti già consolidati come Polestar 4, Audi Q5 Sportback e Porsche Macan, segnando un avvio rilevante nonostante il poco tempo trascorso sul mercato.

A trainare il segmento avrebbero contribuito anche la nuova Mercedes-Benz GLC EV e in generale una richiesta crescente di SUV premium elettrici. Nei primi quattro mesi del 2026, le immatricolazioni del comparto sono cresciute dell’8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, un balzo significativo considerando che nel 2025 l’incremento rispetto al 2024 si era fermato all’1%.

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Sul piano tecnico, la iX3 propone fino a 800 km di autonomia grazie a un’architettura a 800 volt che supporta ricariche rapide fino a 400 kW. In condizioni ottimali, il passaggio dal 10 all’80% richiederebbe poco più di 21 minuti, mentre la configurazione a doppio motore eroga 463 CV.

A condividere questa filosofia ci sono anche Mercedes-Benz GLC EV e Volvo EX60, accomunate da piattaforme elettriche dedicate, architettura ad alto voltaggio e ricariche molto rapide. La risposta degli ordini sembra accompagnare la nuova generazione, con BMW che avrebbe già raccolto oltre 50.000 prenotazioni per la iX3, tanto da introdurre un turno aggiuntivo nello stabilimento di Debrecen. Volvo avrebbe pianificato 40.000 unità della EX60 per l’anno in corso, mentre Mercedes-Benz dichiara che gli ordini della GLC elettrica coprirebbero già la produzione fino alla seconda metà del 2026.