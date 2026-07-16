Cupra Raval, arriva l’allestimento Plus che abbassa ulteriormente il prezzo

Cupra prova a ridisegnare il confine dell’elettrico accessibile, annunciando la Raval Plus come prossimo ingresso nella gamma della compatta spagnola del Gruppo Volkswagen. Disponibile a partire da metà settembre, la Raval Plus compare già nel configuratore questo luglio, prima che arrivi il modello base, che costerà ancora meno. Cupra vuole dunque scendere di quota senza perdere l’identità.

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Dietro al retrotreno c’è un motore elettrico da 135 CV abbinato a una batteria LFP da 37 kWh. La chimica litio-ferro-fosfato non è la più energy-dense sul mercato, ma è robusta, longeva e meno soggetta al degrado termico.

L’autonomia dichiarata si aggira intorno ai 300 km WLTP, sufficiente per la mobilità urbana ed extraurbana quotidiana, meno convincente se si punta alla traversata Nord-Sud della Penisola. La ricarica in DC arriva fino a 88 kW, dal 20 all’80% in 23 minuti, mentre in AC si sale fino a 11 kW.

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Cupra non propone un’unica configurazione monolitica, ma costruisce la Raval Plus attorno a tre pacchetti opzionali. Il primo, EDGE, porta la ricarica wireless da 15 W, la tecnologia V2L per alimentare laptop o e-bike dalla batteria dell’auto, l’accesso keyless Kessy Advanced e la possibilità di usare lo smartphone come chiave digitale. Soluzioni da segmento superiore, confezionate per chi non vuole rinunciare a niente pur spendendo meno.

Il pacchetto DRIVE sposta il focus sulla guida assistita: Travel Assist 3.0 combina cruise control adattivo e mantenimento attivo della corsia, Emergency Assist interviene se il conducente perde i sensi, Remote Park Assist gestisce le manovre in spazi stretti via smartphone e la Top View Camera restituisce una visione a 360 gradi dell’intorno.

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Il terzo pacchetto, LIGHT & SOUND, punta all’esperienza sensoriale a bordo: dodici altoparlanti firmati Sennheiser, illuminazione ambientale, proiezioni interne e Smartlight 2.0.

La Raval si posiziona con ambizioni da segmento C a un prezzo da segmento B. La concorrenza, però, si fa sempre più affollata, vedi Renault 5, Volkswagen ID.2 in arrivo, Citroën ë-C3 già in listino. A un prezzo di 29.000 euro il confronto è inevitabile.