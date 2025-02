BMW, ecco le M5 scelte come safety car per la nuova stagione di MotoGP

La stagione MotoGP di quest’anno vedrà la partecipazione di alcuni dei marchi più importanti nel mondo delle motociclette, tra cui Aprilia, Honda, KTM, Yamaha e, ovviamente, il campione in carica Ducati. A sorvegliare la sicurezza su pista ci sarà una new entry in pista. Parliamo della BMW M5 Touring, che assumerà il ruolo di safety car per tutta la stagione 2025.

BMW M è stata un partner storico della MotoGP, dal 1999, fornendo vetture e motociclette necessarie per garantire la sicurezza durante le gare. La collaborazione continua con due modelli di BMW M5, uno in versione standard e l’altro nella versione Touring, entrambi pronti a svolgere il loro ruolo di sicurezza sulle piste di tutto il mondo.

La Casa tedesca ha ufficializzato l’arrivo della M5 Touring come safety car per la MotoGP nel corso degli eventi inaugurali della stagione, tenuti a Bangkok, dove, per la prima volta, i team hanno incontrato anche i fan per celebrare l’inizio delle competizioni. La BMW M5 Touring che accompagnerà le gare è una versione derivata dal modello presentato a novembre dell’anno scorso, ma con un cuore tecnologico all’avanguardia.

Proprio come la versione di produzione, la safety car si avvale del motore M Hybrid, una combinazione di motore V8 a combustione e motore elettrico, capace di erogare 727 cavalli e una coppia straordinaria di 1.000 Nm. Questo potente mix di tecnologie fa della M5 Touring una macchina pronta a gestire l’adrenalina e la velocità della MotoGP. Anche se il motore è identico a quello della versione di serie, la safety car è stata dotata di modifiche specifiche per il suo compito.

Tra gli aggiornamenti, troviamo la tipica livrea di BMW, che richiama le vetture da corsa BMW M Hybrid V8 utilizzate nel FIA World Endurance Championship e nell’IMSA. Inoltre, l’auto presenta luci speciali e miglioramenti per la sicurezza, ma al momento BMW non ha rivelato tutti i dettagli tecnici. La prima apparizione della BMW M5 Touring come safety car avverrà il 28 febbraio a Buriram, in Thailandia, per l’inizio della stagione.