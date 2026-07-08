BMW M4, un render mostra come potrebbe essere la coupé elettrica da 1.000 CV

La futura BMW M4 elettrica potrebbe arrivare non prima del 2028 con una potenza complessiva stimata tra 700 e 1.000 CV grazie a quattro motori elettrici indipendenti, uno per ciascuna ruota. Il modello, che secondo le indiscrezioni potrebbe adottare la denominazione iM4, rappresenterebbe la declinazione coupé a due porte della M3 a batteria anticipata dal BMW M Concept Neue Klasse, il prototipo presentato in occasione della 24 Ore di Le Mans con un linguaggio stilistico particolarmente aggressivo.

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BMW iM4, la futura coupé elettrica M potrebbe arrivare con quattro motori e 1.000 CV

Proprio da quel concept partono i render realizzati da Nikita Chuyko per Kolesa, che provano a immaginare come le proporzioni muscolose e il frontale basso del prototipo possano tradursi in una coupé di serie. L’interpretazione digitale conserva lo splitter in fibra di carbonio e i doppi reni molto stretti del concept, integrandoli in una sezione anteriore più pulita rispetto alle attuali M termiche, con fari sottili e luci diurne di forma quadrata. Le maniglie, tuttavia, abbandonano la soluzione scenografica della show car a favore di un’impostazione a filo carrozzeria più funzionale.

La fiancata mantiene una linea bassa e tesa che reinterpreta la silhouette da coupé sportiva secondo il nuovo corso Neue Klasse, mentre il posteriore riprende i gruppi ottici LED sottili del concept affiancati da luci quadrate nel paraurti. L’aerodinamica appare centrale nell’interpretazione di Chuyko, che inserisce un diffusore pronunciato e canali venturi pensati per aumentare la deportanza ad alta velocità.

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Se i numeri trapelati dovessero trovare conferma, la iM4 si collocherebbe tra le BMW stradali più potenti mai prodotte, con valori da supercar che ridefinirebbero il ruolo stesso della coupé M nella gamma del costruttore bavarese. La piattaforma dovrebbe essere condivisa con la M3 elettrica, dalla quale erediterebbe anche l’architettura a quattro motori.

La transizione verso la propulsione a batteria non comporterà però l’abbandono immediato del termico. Secondo le informazioni disponibili, tanto la prossima M3 quanto la futura M4 continueranno a essere proposte anche con il sei cilindri in linea 3.0 biturbo, in una strategia parallela che affiancherà versioni elettriche ad altissime prestazioni a modelli a combustione destinati alla clientela più legata alla tradizione M.