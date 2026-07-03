BMW iX5 2027: il primo tuning digitale immagina il SUV elettrico in versione estrema

La nuova BMW iX5 è diventata terreno fertile per il mondo dei render digitali ancora prima del debutto su strada, complice l’introduzione del linguaggio stilistico Neue Klasse e l’arrivo, per la prima volta nella famiglia X5, di una variante completamente elettrica. Il creatore digitale ildar_project ha pubblicato sui social una versione virtualmente elaborata della BMW iX5 2027.

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Nuova BMW iX5: un render estremo anticipa il lato più cattivo del SUV

Le differenze si notano subito nella firma luminosa anteriore a forma di X, che da bianca diventa gialla richiamando le BMW più sportive, mentre il paraurti originale lascia spazio a un elemento più elaborato e ricco di spigoli e prese d’aria. La piccola doppia calandra verticale resta invece fedele al modello di serie, così come il cofano, mantenendo il legame con il nuovo linguaggio estetico del marchio.

La fiancata appare più muscolosa grazie a passaruota allargati e minigonne laterali marcate, mentre l’assetto ribassato dona all’iX5 una presenza più piantata a terra. I cerchi, completamente ridisegnati e molto più grandi di quelli di serie, rendono il SUV più scenografico ma meno adatto a un utilizzo quotidiano.

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Anche il posteriore segue la stessa filosofia, con un nuovo paraurti, un diffusore dal disegno aggressivo caratterizzato da diverse pinne verticali e una luce supplementare in stile racing al centro. Compaiono anche elementi che imitano gli scarichi, scelta puramente estetica su un modello elettrico. La carrozzeria è completamente nera, interrotta solo dalle firme luminose e dai loghi BMW.

Sotto questa veste virtuale resterebbe la base tecnica della BMW iX5 60 con due motori elettrici, uno per asse, con trazione integrale e una potenza complessiva di circa 578 CV, per una coppia massima stimata in 804 Nm e uno 0-100 km/h in poco più di 4 secondi.

La novità più importante del progetto riguarda la batteria, che per la nuova iX5 ha una capacità lorda di 144 kWh con architettura a 800 volt e ricarica rapida fino a 460 kW in corrente continua. Secondo le stime diffuse, il passaggio dal 10 all’80% richiederebbe circa 22 minuti, mentre una sosta di appena 10 minuti permetterebbe di recuperare fino a 274 km di autonomia.

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Il render non modifica la sostanza tecnica del modello, ma immagina cosa potrebbe diventare la BMW iX5 nelle mani del mondo tuning, con un risultato volutamente estremo e lontano dall’eleganza della versione di serie. Nel frattempo stanno facendo discutere i fari a X del SUV, che sembrano un “omaggio” a Elon Musk.