Il Land Rover Defender OCTA perde oltre 90 CV per colpa dell’UE

Ecco come 93 cavalli si volatizzano: non si tratta di una scelta di prodotto, ma di una conseguenza di un decreto normativo. Il Defender OCTA perde muscoli suo malgrado: il motore V8 biturbo da 4,4 litri di derivazione BMW, lo stesso S68 che equipaggia Range Rover e Range Rover Sport, scende da 626 a 533 CV per rispettare la normativa Euro 6e-bis. Il risultato è uno scatto 0-100 che si allunga di quattro decimi, portandosi a 4,4 secondi. Non esattamente un’eternità, ma abbastanza per far notare la differenza a chi il vecchio OCTA lo ha già guidato.

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La coppia, per fortuna, è sopravvissuta intatta, i 750 Nm restano al loro posto. Land Rover ha trovato il modo di consolare chi acquista: gli ingegneri hanno lavorato sull’impianto di scarico per regalare all’otto cilindri mild-hybrid un timbro più grave e più aggressivo. Meno potenza, più voce: una mossa discutibile, forse, ma non priva di logica commerciale.

Il confronto con BMW è inevitabile. La M5 europea ha perso solo 41 CV per adeguarsi alle stesse normative, ma ha potuto compensare potenziando il motore elettrico senza toccare la potenza complessiva del sistema. L’OCTA non ha questa carta da giocare: niente plug-in, solo V8. Il risultato è un taglio quasi doppio rispetto al cugino bavarese.

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Il motore S68 non è destinato a sparire presto. BMW lo ha già progettato per soddisfare la futura normativa Euro 7, con un orizzonte che si estende verosimilmente fino al 2030. Arriverà sulle prossime M Performance di X5 e Serie 7 e sulla X7 di seconda generazione. L’otto cilindri, insomma, ha ancora qualche anno di vita davanti, ma la pressione normativa è un’ipoteca che pesa.

Entro il 2035, le case automobilistiche che vendono in Europa dovranno ridurre le emissioni medie di CO2 della propria flotta del 90% rispetto ai livelli del 2021. Un obiettivo che rende sempre più difficile giustificare la presenza di motori ad alto consumo, a meno di compensare con volumi sufficienti di elettrico. Porsche, Mercedes, Rolls-Royce e Maybach dichiarano di voler tenere in vita i loro propulsori più potenti ancora per un decennio, anche se il cappio si va stringendo

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Il Defender OCTA con 533 CV rimane un’auto brutalmente capace. Ma la domanda è quanti altri aggiustamenti dovrà ancora sopportare prima che qualcuno decida che non vale più la pena.