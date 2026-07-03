BMW X5 2027, la configurazione full optional da far girare la testa

Innanzi tutto, bisogna partire dalla cifra di 99.750 euro. Si tratta del prezzo base della nuova BMW X5 completamente rigenerata per il 2027 nella versione a benzina 40i xDrive, quella che sembra giusta come punto di partenza per questo esercizio masochistico. Un solo optional e si sfondano i 100.000 euro. Da lì in poi, la strada è in discesa, verso lo svuotamento del portafogli, anche se finanziariamente non parliamo di portafogli troppo sensibili.

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La vernice Grigio Dravit della gamma BMW Individual costa 2.140 euro. I cerchi bicolore da 23 pollici, denominati 1121 M, aerodinamici e inevitabilmente costosi, ne aggiungono altri 1.400. I rivestimenti in pelle BMW Individual Vintage Coffee per gli interni valgono da soli 5.450 euro. A questo punto il SUV di Monaco comincia ad assomigliare a qualcosa che si acquista con una firma.

L’unico pacchetto opzionale disponibile al lancio sul mercato è il Comfort da 1.940 euro: sedili anteriori regolabili elettricamente, ventilati e con massaggio. Tutto il resto è à la carte. L‘impianto audio Bowers & Wilkins si porta via 1.550 euro, lo schermo dedicato al passeggero 1.450. Le portiere automatiche con chiusura ammortizzata costano 1.250 euro, una cifra per una portiera che si chiude da sola. I vetri posteriori oscurati, invece, a 500 euro.

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L’Adaptive Chassis Control, sospensioni pneumatiche su entrambi gli assi più sterzo integrale, è forse la voce più giustificabile: 3.650 euro per un sistema che trasforma effettivamente il modo in cui l’auto si comporta. Il climatizzatore a quattro zone aggiunge 800 euro, le tendine parasole posteriori 330, i sedili posteriori riscaldati 750.

Il totale di una simile configurazione virtuale supera di poco i 132.000 euro. Aggiungendo accessori pratici come portabici, box da tetto, pneumatici invernali e piano di manutenzione esteso, si arriva oltre i 140.000. Quando in ottobre entreranno nel configuratore la X5 M60e e la iX5 60 xDrive, la soglia dei 150.000 euro sarà ampiamente superabile.

Per il 2028 BMW sta lavorando a una X5 M con motore V8, affiancata da una versione elettrica. Se le indiscrezioni reggono, non ci sarà proprio nessuno che si stupirà se il prezzo supererà i 200.000 euro con tutti gli optional.