Nuova BMW X5, quei fari a X sembrano un omaggio involontario a Elon Musk

La nuova BMW X5 cambia volto e introduce un dettaglio che sta già facendo discutere, ovvero una firma luminosa a forma di X che, almeno a un primo sguardo, ricorda molto il logo di X (ex Twitter), il social network di Elon Musk. Con la quinta generazione del suo grande SUV, BMW porta avanti il nuovo linguaggio stilistico ispirato alla Neue Klasse, ma lo fa con una soluzione luminosa ancora più marcata rispetto a quanto visto su iX3 e i3. Il marchio tedesco ha chiamato questa firma “Double-X”, presentandola come una novità assoluta per la propria gamma, che però tanto novità non è.

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Nuova BMW X5: i fari a forma di X fanno già discutere

Su un’auto chiamata X5, una firma luminosa a X sembra una scelta quasi naturale. Il problema è che il disegno dei LED diurni è praticamente identico al logo con cui Elon Musk ha ribattezzato Twitter e online molti lo stanno facendo notare.

Rispetto a iX3 e i3, dove le luci anteriori adottano tratti inclinati ed essenziali, sulla nuova X5 la firma diventa una X completa e riconoscibile. La barra luminosa presenta una spezzatura e un’inclinazione che rendono il paragone con il logo del social network ancora più immediato.

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I gruppi ottici integrano nello stesso modulo anabbaglianti, luci diurne, luci di posizione e indicatori di direzione, il che significa che quando si attivano le frecce o le quattro frecce sul frontale del SUV lampeggia proprio una X. Sulle versioni M Performance la firma può assumere una tonalità gialla, rendendo il dettaglio ancora più evidente.

BMW vuole dare alla nuova X5 un’identità visiva forte. Il modello rappresenta una delle novità più importanti della nuova fase stilistica del marchio, pur non essendo basato sulla piattaforma Neue Klasse, e proprio per questo la casa tedesca sembra aver cercato un elemento capace di distinguerlo dagli altri modelli della famiglia.

La firma a X rende il frontale immediatamente riconoscibile, soprattutto di notte, ma il richiamo involontario al mondo di Elon Musk rischia di diventare uno degli argomenti più discussi attorno al nuovo SUV. Resta da capire se questa Double-X diventerà un tratto ricorrente dei futuri modelli BMW o se resterà esclusiva della nuova X5, ma intanto il dettaglio si è già trasformato in un piccolo caso estetico attorno al SUV tedesco.