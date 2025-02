Batterie allo stato solido, BMW afferma di non averne bisogno

Mentre Mercedes sta già sperimentando la tecnologia delle batterie allo stato solido, in BMW si pensa che il settore non sia ancora pronto per questo salto evolutivo. La casa automobilistica bavarese è fermamente convinta che ci sia ancora molto da sfruttare con le attuali batterie al litio-ferro e quelle a nichel-manganese-cobalto (NMC), motivo per cui continuerà a investire nel loro sviluppo anziché puntare subito sulle soluzioni solid-state.

Le batterie allo stato solido sono viste da molti come il futuro della mobilità elettrica, grazie ai loro numerosi vantaggi: una maggiore densità energetica, un’autonomia superiore e una durata potenzialmente più estesa rispetto agli attuali pacchi LI/NMC. Non tutti però concordano sul fatto che il settore sia già maturo per questa transizione.

Martin Schuster, vicepresidente della divisione batterie di nuova generazione di BMW, ha dichiarato che la casa tedesca non avrà bisogno di una batteria allo stato solido nella sua gamma per almeno altri otto anni. “Il vero focus, in questo momento, è sulle batterie al litio-ferro, il loro potenziale non è ancora esaurito. Ci sono ancora margini di miglioramento e il progresso degli ioni di litio sta avanzando costantemente. L’obiettivo principale è ridurre ulteriormente i costi, perché questo sarà il fattore più determinante per il futuro”, ha spiegato Schuster in un’intervista ad Autocar. “Possiamo già produrre batterie allo stato solido, ma i costi legati alla loro integrazione renderebbero l’operazione poco sensata. Per questo, la tecnologia litio-ferro resta ancora la scelta più logica”.

Parole nette quelle da parte di BMW, che contrastano con la strategia adottata da altre case automobilistiche, come Mercedes, come, che invece ha deciso di investire massicciamente nello sviluppo delle batterie allo stato solido. “Attualmente, il prezzo di queste nuove batterie non è ancora competitivo. È un dato di fatto, quando saranno in grado di competere economicamente con il litio-ferro, allora valuteremo il loro utilizzo”, ha concluso Schuster.

In soldoni, mentre alcuni costruttori accelerano verso il futuro delle batterie allo stato solido, BMW preferisce mantenere i piedi per terra, puntando su tecnologie già collaudate e, soprattutto, più sostenibili dal punto di vista economico.