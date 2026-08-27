Larte Design lavora sulla XM: il tuner ci crede più della stessa BMW

Larte Design ci ha messo 7 mesi per trasformare il SUV più divisivo di Monaco in qualcosa di ancora più difficile da ignorare. La BMW XM era già un oggetto scomodo, per la stampa, per i puristi M, per chiunque avesse ancora in mente la M1 come punto di riferimento della divisione. Ora, il bestione tedesco arriva vestito di verde oliva e fibra di carbonio.

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I numeri di vendita non aiutano il narrativo. Nel 2025 sono state consegnate 7.608 XM. Nella prima metà del 2026, il calo si è attestato intorno al 22,4%, con appena 2.816 unità. In questo contesto, un kit carrozzeria da 42.000 euro non è esattamente la risposta che il reparto commerciale di Monaco stava aspettando. È probabilmente l’unica risposta che Larte Design sa dare.

Tutta la carrozzeria viene riverniciata in verde oliva; sopra ci lavora un kit in fibra di carbonio che ricopre splitter anteriore, prese d’aria, minigonne, paraurti posteriore e diffusore. La fibra è rifinita con una vernice verde lucida che dialoga con la tinta della carrozzeria. Da distanza, capire dove finisce il metallo e dove inizia il composito è difficile.

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Il cofano originale sparisce, sostituito da un pannello interamente in carbonio traforato da due ampie prese d’aria. I passaruota sono allargati, i cerchi forgiati da 23 pollici ricevono inserti in fibra di carbonio verde, le calotte degli specchietti seguono lo stesso trattamento. Sul tetto si erge un alettone fisso, completato da uno spoiler sotto il lunotto. I terminali di scarico, anche quelli, sono in fibra di carbonio verde.

Larte parla di circa 17 componenti totali, tutti ancorati ai punti di montaggio originali, senza modifiche strutturali. Il kit è omologato TÜV, dunque circola su strada, non solo nei render.

Il prezzo del kit, come anticipato, si ferma a 42.000 euro. I cerchi forgiati aggiungono altri 8.500. Sotto, invariata, lavora la meccanica ibrida plug-in da 644 CV.

La XM rimane un’auto il cui futuro industriale è tutt’altro che definito. BMW non ha confermato un successore, le vendite scendono, il posizionamento resta ambiguo.