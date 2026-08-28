Tesla Model 3, sale l’autonomia della berlina elettrica: i dettagli

La Tesla Model 3 a trazione posteriore raggiunge adesso 572 km di autonomia WLTP anche in Italia, guadagnando 38 km rispetto ai 534 dichiarati in precedenza. Lo stesso valore compare nel configuratore tedesco e conferma che l’aggiornamento interessa parte dell’offerta europea. Per la Model Y sta inoltre iniziando la distribuzione internazionale del nuovo abitacolo Grigio Zen, non ancora ordinabile però nel nostro Paese.

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Tesla Model 3 a trazione posteriore, l’autonomia sale da 534 a 572 km

L’aumento dell’autonomia corrisponde a poco più del 7 per cento e arriva senza modifiche annunciate alla capacità della batteria o al motore. Il risultato viene attribuito all’adozione di nuovi pneumatici Giti, sviluppati per ridurre la resistenza al rotolamento conservando una tenuta di strada adeguata. Sul configuratore tedesco il consumo omologato è sceso a 12,2 kWh ogni 100 km, contro i 13 kWh indicati per la precedente configurazione.

La scelta degli pneumatici può incidere sensibilmente sull’efficienza di un’auto elettrica perché una minore energia dissipata durante il rotolamento permette di percorrere più strada con la stessa carica. Il vantaggio effettivo dipende comunque dalla temperatura, dalla velocità, dal tipo di percorso e dalla pressione delle gomme, quindi i 572 km devono essere utilizzati soprattutto per confrontare la vettura con altri modelli sottoposti alla medesima procedura WLTP.

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Nel configuratore italiano la Model 3 a trazione posteriore costa 38.378 euro al momento della verifica ed è abbinata di serie ai cerchi Prismata da 18 pollici, la configurazione con cui viene calcolata la nuova autonomia. Le prestazioni non cambiano, con 6,2 secondi dichiarati per raggiungere i 100 km/h e una velocità massima di 201 km/h. L’aggiornamento migliora quindi la percorrenza della versione meno costosa senza intervenire sui valori prestazionali già conosciuti.

La Tesla Model Y Premium riceve invece l’abitacolo Grigio Zen, tonalità chiara che sostituisce il bianco sui sedili e sulle finiture. Il configuratore francese indica un prezzo di 1.200 euro, anche se l’opzione non compare ancora in modo uniforme nei configuratori europei verificati. L’allestimento è già disponibile in Cina, Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Corea del Sud, Malaysia e altri mercati asiatici serviti dalla fabbrica di Shanghai. Il configuratore italiano propone per ora soltanto l’interno nero. Il Grigio Zen potrebbe quindi debuttare prossimamente anche in Italia, ma Tesla non ha comunicato alcuna data.