BMW iX, come appare la versione “base” nel configuratore online

All’inizio di questa settimana, BMW ha svelato il restyling della sua iX, mostrando principalmente le versioni più esclusive e sportive del SUV elettrico. Oltre all’M70, che si posiziona come nuova punta di diamante della gamma, la casa bavarese ha introdotto per la prima volta anche il pacchetto M Sport.

Spesso, però, i produttori automobilistici evitano di mettere sotto i riflettori le versioni più accessibili nei materiali promozionali, lasciando agli utenti il compito di scoprirle attraverso i configuratori online. Infatti, in Germania, il configuratore ufficiale ha già reso disponibile la nuova BMW iX 2026 per la personalizzazione.

La versione di partenza, la xDrive45, ha un prezzo di 83.500 euro senza optional. Il colore di serie è Alpine White, l’unico disponibile senza costi aggiuntivi. Chi desidera una tonalità diversa dovrà sborsare 1.070 euro in più, mentre le sofisticate verniciature BMW Individual possono arrivare fino a 2.140 euro. Per quanto riguarda le ruote, la dotazione standard prevede cerchi da 20 pollici, ma per la prima volta è possibile optare per un set da 23 pollici, al costo di 4.300 euro.

All’interno dell’abitacolo, caratterizzato da un design minimalista, la xDrive45 offre tre varianti gratuite di rivestimenti Sensatec, in Mokka, Black e Oyster. Quest’ultimo, nonostante il nome che richiama un’estetica più classica, conferisce all’ambiente un tocco accogliente e raffinato. Per chi desidera un tocco di lusso aggiuntivo, BMW propone sedili in vera pelle nelle tonalità Amido e Castanea, disponibili per un supplemento di 3.500 euro.

La nuova xDrive45 prende il posto della precedente xDrive40, e il cambio di numerazione riflette un significativo aumento delle prestazioni. La potenza combinata dei due motori elettrici è incrementata di 80 CV, portando il totale a 402 CV. Grazie a questo miglioramento, lo scatto da 0 a 100 km/h è stato ridotto di un secondo intero, attestandosi ora su 5,1 secondi.

Un altro aggiornamento di rilievo riguarda il comparto batteria. Rispetto alla vecchia xDrive40, il nuovo pacco batterie ha registrato un incremento della capacità del 30%, arrivando a 94,8 kWh. Questa evoluzione ha comportato un miglioramento dell’autonomia complessiva del 40%, consentendo alla iX di percorrere fino a 602 km nel ciclo WLTP, ben 160 km in più rispetto al modello precedente.