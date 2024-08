Formula 1, il mistero della Safety Car Aston Martin distrutta a Monza

Giovedì, ieri, l’Aston Martin Vantage usata come safety car in Formula 1 è stata coinvolta in un incidente. Stava correndo per dei test di routine in vista del Gran Premio di Monza. I due occupanti del veicolo sono usciti illesi, ma le cause dell’incidente sono ancora un mistero.

D’altronde, siamo abituati a vedere incidenti, alcuni anche spettacolari, che riguardano auto in pista, durante la gara o le prove. Si tratta quasi sempre di incidenti che coinvolgono i piloti delle monoposto di Formula 1. In questo caso, rarissimo, a distruggersi è una safety car, appunto la splendida Aston Martin scelta recentemente per questo importante compito.

Nel video dell’accaduto si vede il pilota della safety car, Bernd Maylander, perdere il controllo del veicolo mentre affronta la curva Parabolica. Si tratta di una delle più veloci del circuito. L’Aston Martin, che è a tutta velocità, esce di pista e gira su se stessa prima di finire rovinosamente contro le barriere. La dinamica dell’incidente è insolita, in particolare il comportamento dell’auto in frenata. Sono tante e inquietanti le teorie online. Errore o incredibile guasto dell’Aston Martin safety car?

Alcuni ipotizzano che l’incidente possa essere stato provocato da un guasto meccanico piuttosto che da un errore del pilota. In particolare, c’è chi suggerisce che i freni possano essersi surriscaldati, portando Maylander a tentare una manovra disperata di controllo per rallentare il veicolo. Dunque, “girare l’auto” pur di farla rallentare il più possibile per evitare l’irreparabile.

“La Safety Car della FIA è stata coinvolta oggi in un incidente durante i test a Monza,” ha dichiarato la FIA in un comunicato”. Aston Martin sta indagando sulle cause dell’incidente, ma può confermare che sia il pilota che il passeggero sono illesi.

Un’altra Safety Car Aston Martin è disponibile sul circuito. L’evento del weekend non subirà alcuna modifica e conseguenza nei programmi per quanto riguarda questi veicoli speciali. Non è la prima volta che una safety car è al centro di incidenti in Formula 1. Al Gran Premio del Brasile del 2002, Nick Heidfeld si schiantò contro la portiera della medical car Mercedes, appena pochi istanti prima che il pilota Alex Ribeiro ne uscisse, evitando per un soffio gravi conseguenze. Due anni prima, al Gran Premio di Monaco, lo stesso Ribeiro aveva perso il controllo della medical car, finendo contro le barriere durante un giro di prova del sabato.