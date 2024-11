BMW, a Debrecen prodotto il primo veicolo della nuova linea Neue Klasse

Il colosso tedesco procede spedito nello stabilimento di Debrecen, in Ungheria, dove sono in corso le fasi avanzate di sviluppo per la produzione della Nuova Classe, l’innovativa piattaforma dedicata ai veicoli elettrici del futuro di BMW.

Nello stabilimento ungherese sono stati assemblati i primi esemplari Neue Klasse di prova e pre-serie, segnando un passaggio cruciale verso l’avvio della produzione in serie previsto per fine 2025. Quello di BMW è un nuovo corso, un nuovo ciclo, un cambio di identità, forse necessario, che proietta il marchio tedesco verso una nuova era completamente elettrica nel giro di pochi anni.

Come sottolineato da Milan Nedeljković, responsabile della produzione di BMW, questi veicoli nuovi consentono di testare in condizioni reali tutti i processi logistici e produttivi, fondamentali per ottimizzare le attività dello stabilimento. Durante questa fase, “ogni componente del sistema produttivo è messo alla prova”, garantendo che tutti i flussi operativi siano fluidi e pronti per gestire volumi maggiori.

Al momento, inoltre, i dipendenti stanno ricevendo una formazione intensiva sulle nuove tecnologie e macchinari, in un’ottica di perfetta integrazione tra le diverse aree produttive. La piattaforma “Neue Klasse”, d’altronde, rappresenta una svolta epocale per BMW.

La nuova identità è progettata esclusivamente per veicoli elettrici e promette il 30% in più di autonomia, una velocità di ricarica superiore del 30% e un miglioramento complessivo dell’efficienza del 25%. Questi risultati sono possibili grazie all’introduzione di celle batteria cilindriche e dalla tecnologia a 800 volt, che consente una ricarica fino a 350 kW.

Dopo aver presentato i prototipi Vision Neue Klasse e Vision Neue Klasse X, BMW prevede di iniziare la produzione del primo SUV elettrico su questa piattaforma proprio a Debrecen nel 2025. Questo progetto, inevitabilmente fondamentale per il futuro del marchio, segnerà l’introduzione di ulteriori modelli basati su questa innovativa architettura. L’obiettivo per il brand resta quello di continuare a essere un riferimento per i veicoli di alta gamma.