BMW iX3 2025, altri dettagli grazie alle immagini registrate tra i brevetti

Nuovo design, nuovo corso per la gamma della Casa tedesca che si appresta ad affacciarsi al nuovo anno con un’identità diversa e tutta da consolidare. Il 2025, infatti, rappresenterà un momento cruciale per BMW, soprattutto grazie all’avvio della rivoluzione elettrica affiancata alla piattaforma Neue Klasse. Questa identità visiva sarà, appunto, la rinnovata proposta estetica (ma non solo) progettata esclusivamente per veicoli elettrici.

La svolta mette da parte la precedente filosofia “Power of Choice”, che unificava le piattaforme per veicoli a combustione, ibridi ed elettrici, per concentrarsi su una meccanica dedicata. Il primo modello basato su questa innovazione sarà la nuova BMW iX3, un SUV elettrico di medie dimensioni che debutterà nella seconda metà del 2025.

Con un design completamente rinnovato, la nuova iX3 si ispira al concept Neue Klasse X, mostrando linee eleganti ma decise, una griglia frontale più compatta e sviluppi orizzontali nei gruppi ottici. Questo restyling introduce senza guardare indietro uno stile ambizioso e futuristico, pur mantenendo elementi distintivi del marchio. Un’anteprima più “centrata” è possibile averla grazie alle registrazioni presenti ai brevetti, con disegni e modelli che rendono bene l’idea del prossimo SUV elettrico BMW.

Sul fronte tecnico, la piattaforma Neue Klasse introduce batterie cilindriche, prodotte da fornitori come CATL e Envision AESC, operanti a 800 volt per ottimizzare efficienza e velocità di ricarica. L’autonomia sarà incrementata di circa il 30% rispetto ai modelli attuali, raggiungendo oltre 600 km nel ciclo WLTP (quello più ottimista). Saranno disponibili configurazioni a trazione posteriore o integrale, con motori dedicati per ogni asse.

Gli interni, i quali non sono ancora stati svelati, dovrebbero riflettere la filosofia minimalista del concept BMW Neue Klasse. Secondo quanto era presente nel concept, il focus sarà incentrato sull’essenziale e, ovviamente, senza rinunciare alla tecnologia avanzata dei modelli tedeschi. La nuova generazione della iX3 segna un cambiamento netto per BMW, proprio per mettere in chiaro la direzione decisa verso un futuro completamente elettrico.