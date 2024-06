BMW M3, è arrivato il restyling anche per lei

Non è passato molto dall’aggiornamento della nuova BMW Serie 3, ma è arrivato il momento di rinnovamento anche per la variante più sportiva, la M3. L’iconica auto sportiva, prodotta in versione berlina e anche station wagon Touring, ha subito il restyling di metà corso che la rende ancora più ricca e performante.

Questo nuovo modello, con la sua doppia anima, debutterà prima in Germania e poi nel resto dell’Europa, a partire da luglio di quest’anno. I prezzi partiranno da 94.200 euro per la berlina “standard” e 100.400 euro per la berlina Competition. Scegliendo la trazione integrale xDrive, i prezzi partiranno da 105.300 euro. La Touring, disponibile solo nella versione Competition M xDrive, avrà un prezzo di partenza di 106.300 euro.

Il restyling della BMW M3 non è certamente una rivoluzione, ma un’evoluzione verso una direzione più sportiva sia nell’aspetto che nelle prestazioni. Tra le novità esterne spiccano i nuovi fari e le altre modifiche esterne risultano generalmente minime. Sono gli interni e la dotazione in fatto di tecnologia che hanno subito un aggiornamento significativo.

L’abitacolo mette in mostra un nuovo volante sportivo, disponibile anche in Alcantara e riscaldato come optional. È stato rivisto il vano portaoggetti nella console centrale e le tasche delle portiere. L’illuminazione ambientale multicolore ora include anche la cornice delle bocchette d’aria centrali. La novità più vistosa degli interni della nuova BMW M3 è il sistema di infotainment di ultima generazione iDrive con sistema operativo 8.5. Questo è abbinato a un display curvo che comprende un Information Display da 12,3” e un Control Display da 14,9”. Anche in questo caso, sono presenti schermate uniche per la versione M.

Anche il motore della M3 ha subito modifiche, migliorando ulteriormente le prestazioni. Con il restyling, le M3 Competition dotate di trazione integrale xDrive vedono un aumento di potenza di ben 20 CV, raggiungendo un totale di 530 CV, mentre le versioni a trazione posteriore mantengono i 510 CV originali. La berlina a trazione integrale riesce ad accelerare da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi, mentre la Touring impiega solo 0,1 secondi in più, fermando il cronometro a 3,6 secondi.