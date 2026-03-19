Nuova BMW M5, qui il restyling racconta molta più cautela

Qualcuno a Monaco ha evidentemente deciso che il Neue Klasse poteva aspettare. I prototipi della BMW M5 restyling, recentemente avvistati su strada nelle versioni berlina e Touring, raccontano un’evoluzione più cauta di quanto i primi avvistamenti lasciassero immaginare. Meno rivoluzione stilistica, più chirurgia mirata. E forse, visti i risultati, sembra la scelta giusta.

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Il frontale è quello che cambia di più nell’aspetto esteriore. Fari più sottili, griglia a doppio rene ridisegnata, paraurti rivisto con prese d’aria verticali che allargano otticamente il muso e sottolineano l’impronta a terra, esattamente quello che ci si aspetta da una M.

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Sul retro, quattro terminali di scarico al loro posto (come da contratto non scritto con gli acquirenti), gruppi ottici posteriori inediti con firma luminosa più orizzontale, e un paraurti ridisegnato. Il risultato complessivo è una vettura che si aggiorna senza tradire se stessa, operazione tutt’altro che scontata in una fase in cui sembra come cambiare significhi stravolgere.

È dentro che il facelift potrebbe rivelarsi davvero radicale. L’abitacolo è avvolto dal camouflage, ma i segnali sono chiari: il sistema infotainment sarà completamente nuovo, derivato probabilmente da quello della nuova BMW iX3, e porterà con sé il Panoramic Vision, una proiezione che occupa tutta la larghezza della base del parabrezza, condivisibile tra guidatore e passeggero.

Con l’arrivo del BMW Operating System X, il tradizionale controller iDrive potrebbe sparire definitivamente, cedendo il posto a comandi touch, vocali e controlli integrati nel volante. In arrivo anche un display centrale più grande, head-up display 3D opzionale e possibilmente uno schermo dedicato al passeggero. Materiali premium e finiture ulteriormente migliorate completano il quadro.

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Sotto il cofano, invece, nessuna sorpresa. Il motore V8 biturbo S68 da 4,4 litri abbinato al sistema ibrido plug-in resta il cuore della M5 G90 e della M5 Touring G99, con 717 CV e 1.000 Nm di coppia che proiettano la berlina bavarese da 0 a 100 km/h in circa 3,5 secondi. Le normative Euro 7 hanno richiesto qualche ritocco al termico, compensato da aggiornamenti software sulla componente elettrica e sulla batteria. Per chi vuole il massimo, la velocità massima con il pacchetto adeguato tocca i 305 km/h.

La produzione della M5 Touring è prevista fino al 2032, con nuovi colori e opzioni di personalizzazione aggiuntive a corredo.