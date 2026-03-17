BMW M3 Touring, come trasformare uno “scherzo” in un’auto da corsa

Un pesce d’aprile pubblicato sui social nel 2025 raccoglie oltre un milione di visualizzazioni. BMW lo guarda, ci pensa su, e invece di archiviarlo come puro “intrattenimento” chiama gli ingegneri. Otto mesi dopo, la BMW M3 Touring 24H esiste davvero, è omologata per il Nürburgring e ha quattro piloti ufficiali pronti a portarla in gara. La community ha chiesto, BMW ha consegnato. Con una velocità che molti costruttori faticano a raggiungere anche su progetti seri.

Advertisement

Andreas Roos, Head of BMW M Motorsport, lo ammette senza giri di parole: un progetto come questo non era mai esistito prima nel reparto corse della Casa di Monaco. E si capisce perché. Nessuno, nella storia recente del motorsport, aveva pensato di portare una familiare sul Nordschleife con ambizioni competitive reali.

Advertisement

La base meccanica è tutt’altro che improvvisata. Si parte dalla collaudata M4 GT3 EVO, con dati tecnici sostanzialmente identici al modello di riferimento. La carrozzeria Touring aggiunge 200 millimetri in lunghezza e 32 in altezza rispetto alla coupé, trasformando ogni curva del Ring in un esercizio di aerodinamica applicata all’improbabile. I dati prestazionali restano da vertice, come conferma Jens Klingmann, uno dei quattro piloti ufficiali che condivideranno il volante insieme a Ugo de Wilde, Connor De Phillippi e Neil Verhagen.

La gestione sportiva è affidata a Schubert Motorsport, team di fiducia con esperienza consolidata sulla Nordschleife. L’iscrizione avviene nella classe SPX, scelta che evita il confronto diretto con le SP9 che si giocano la vittoria assoluta ma che permette comunque di puntare a un risultato significativo. Yokohama, partner tecnico dell’operazione, ha sviluppato pneumatici specifici per gestire le sollecitazioni generate da un’auto che non assomiglia a nulla di ciò che normalmente percorre l’Inferno Verde.

Il debutto è fissato al secondo appuntamento della serie NLS, preludio alla 24 Ore di maggio. Sulla scocca, come dettaglio che chiude il cerchio narrativo, campeggiano i commenti reali degli appassionati raccolti durante il lancio del concept, quello che tutti credevano fosse solo una battuta.