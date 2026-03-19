BMW i4 verso l’addio: sarà sostituita dalla nuova i3

La produzione della BMW i4 terminerà il prossimo anno, secondo quanto riportato da Autocar sulla base di fonti interne al marchio tedesco. A determinare l’uscita di scena del modello, in commercio dal 2021, è l’arrivo della nuova i3 berlina, tecnicamente più avanzata e destinata a essere assemblata nello stesso storico stabilimento di Monaco dove viene costruita l’attuale i4.

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BMW i4 dirà addio al mercato con l’arrivo della i3

Jochen Goller, responsabile prodotto del Gruppo BMW, ha spiegato a margine della presentazione della nuova berlina elettrica che il passaggio era previsto da tempo nella pianificazione del marchio, descrivendo un processo in cui i volumi della i4 diminuiranno progressivamente mentre quelli della i3 cresceranno con l’ingresso a pieno regime sul mercato. Goller ha precisato che l’attuale i4 non avrà una sostituta immediata, ma questo non dovrebbe significare la scomparsa definitiva del concetto di Serie 4 elettrica dalla gamma BMW.

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Già nei mesi scorsi Joachim Post, responsabile sviluppo, aveva indicato la Serie 4 come un modello che continuerà ad avere un ruolo anche nella futura famiglia Neue Klasse, mentre Autocar aveva anticipato che il marchio sta lavorando a una nuova generazione pensata come alternativa più dinamica e orientata allo stile rispetto alla Serie 3. La strategia futura prevede infatti che ogni modello venga proposto con diverse motorizzazioni mantenendo un design sostanzialmente comune indipendentemente dal tipo di propulsione, lo stesso approccio che per la Serie 3 si tradurrà nell’affiancamento della nuova i3 elettrica a una berlina con motore termico attesa entro l’anno.

Una futura Serie 4 elettrica sembra dunque destinata a tornare in un secondo momento, probabilmente inserita nella progressiva estensione della piattaforma Neue Klasse a un numero sempre più ampio di segmenti e carrozzerie. Per la i4 attuale, che insieme alla iX ha rappresentato una delle prime elettriche di grande diffusione del marchio tedesco, si tratta invece degli ultimi mesi di carriera, con la i3 pronta ad assumerne il ruolo al centro dell’offerta a batteria di BMW.