BMW i4 2025: il restyling elegante dal look sofisticato e tecnologia di ultima generazione

La BMW i4 si contraddistingue come una berlina di riferimento nel segmento premium. In occasione del Salone di Pechino 2024, il colosso tedesco rivela il restyling della sua i4, presentando in anteprima un modello ancora più sofisticato, tecnologico e accattivante.

Esternamente, la BMW i4 2025 esibisce una linea più elegante e sportiva. Una doppia griglia a rombo riprogettata domina il frontale, con una sezione superiore completamente racchiusa e una zona inferiore scoperta, contornata da bordi neri lucidi e da un decoro a nido d’ape color argento opaco. I nuovi fari più affilati con luci diurne a forma di freccia imprimono l’accento sull’aggressività, mentre i modelli con fari anteriori premium vantano anche luci posteriori al laser simili a quelle della Serie 4 Coupé.

Interni i4 MY25 restyling

Al suo interno, la BMW i4 2025 propone un’atmosfera ancora più lussuosa e tecnologica. Il volante a base piatta, presente di serie sulla versione M Sport, assicura un’impugnatura maggiormente orientata alla sportività, mentre la plancia è caratterizzata da prese d’aria centrali riprogettate con illuminazione d’ambiente integrata. Il sistema di infotainment iDrive ha ricevuto un aggiornamento alla versione 8.5, offrendo la possibilità di usufruire appieno delle funzionalità e delle connessioni.

Le nuove opzioni per gli interni includono il pregiato legno a poro aperto Fineline Light e il legno a poro aperto Grey Blue Ash, oltre all’alluminio spazzolato M Fine, introdotto per il model year 2025. La qualità percepita dei materiali è ulteriormente migliorata dall’uso della pelle artificiale Sensatec migliorata sul quadro strumenti e dalle finiture galvaniche per il selettore del cambio, il pulsante start/stop e il controller iDrive.

Motori BMW i4 2025

La BMW i4 2025 mantiene i propulsori eDrive35, eDrive40 e xDrive40 del modello precedente, assicurando così elevate prestazioni e considerevole autonomia di guida. La produzione inizierà a luglio e i prezzi saranno annunciati in prossimità del lancio.

Insomma, il restyling della BMW i4 2025 segna un significativo passo avanti in termini di design, tecnologia e lusso, rafforzando il suo ruolo come punto di riferimento nel segmento delle berline elettriche premium.