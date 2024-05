BMW M12, il motore più potente della Formula 1: “Era come un razzo”

È possibile mettere insieme un motore BMW a 4 cilindri, un progetto nato negli anni ’60, e trasformarlo in una bestia selvaggia da 1.300 cavalli? Evidentemente sì, perché stiamo parlando del leggendario M12, il propulsore più potente mai creato e utilizzato in Formula 1. Il motore BMW di cui parliamo è un monumento di tecnologia e ingegneria che ha sostenuto la Brabham BT52 e l’ha portata nell’era dei motori turbo.

Questo blocco BMW è un motore da 1,5 litri, una propulsione apparentemente “innocua”, capace però di sprigionare una potenza mostruosa se sottoposto a una pressione di sovralimentazione di 4,5 bar. Non è dato conoscere i dati ufficiali, dato che non sono mai stati resi noti dalla casa automobilistica tedesca.

Il suo creatore, l’ingegnere tedesco Paul Rosche, aveva dichiarato: “Aveva una potenza di circa 1.400 cavalli, ma non lo abbiamo mai saputo con certezza perché il banco prova non andava oltre i 1.280 cavalli”. Solo conoscere queste valutazioni fa abbastanza paura. Su quella bestia vinse il mondiale Nelson Piquet poco più di 40 anni fa.

Il pilota Gerhard Berger ha avuto il privilegio di guidare la Benetton con il BMW M12 sotto il cofano. Le sue parole durante un’intervista fanno immaginare di che grado di “imprevedibilità” stiamo parlando. “L’auto era come una bomba su circuiti come Spa, Austria e Monza. La potenza era incredibile, ma anche il turbo lag [il ritardo di risposta del turbo] era terribile. Dovevi aprire il gas all’ingresso della curva solo per avere potenza in uscita, con un ritardo di circa uno o due secondi”. Berger, infatti, ricorda come, allora, “l’auto erogava 1.400 cavalli e continuava a spingere. Ti sentivi come seduto su un razzo”.

Il motore è stato progettato inizialmente per la Brabham, scuderia inglese di Bernie Ecclestone. Nelson Piquet ci vinse il titolo piloti nel 1983. In seguito, l’M12 ha equipaggiato anche ATS, Arrows, Benetton e Ligier, senza però ottenere grandi risultati.

Il BMW M12 rappresenta un capitolo davvero importante della storia della Formula 1, un’epoca in cui l’ingegneria, specie in questo settore, spingeva ogni cosa oltre i limiti. La potenza brutale e il ruggito di questo motore hanno lasciato un segno indelebile nella memoria degli appassionati che hanno vissuto quei campionati automobilistici. Nel video in questo link è possibile rivivere la creazione di questo motore eccezionale.