Tutte le caratteristiche tecniche da brivido della BMW M4 CS

La BMW M4 CS era una delle versioni più attese con il compito di colmare il vuoto tra la coupé M4 standard e l’ammiraglia CSL e, come anticipato, arriverà nella seconda metà di quest’anno con la possibilità di ordinarla a partire dalla fine del mese di maggio.

Tutta la potenza della nuova BMW M4 CS

Tra le principali caratteristiche della BMW M4 CS troviamo una scocca più leggera di circa 20 kg rispetto alla M4 Competition. Questo è stato reso possibile grazie all’impiego della plastica rinforzata con fibra di carbonio utilizzata per realizzare diversi pannelli della carrozzeria e alcuni componenti quali lo splitter anteriore, il cofano e la console centrale dell’abitacolo.

È stato modificato anche il sistema di scarico che ora peso 8 kg in meno. Per assicurare prestazioni ottimali sia in termini di velocità che agilità in curva la BMW M4 CS prevede l’utilizzo di pneumatici da pista (o “ultra-track”) da 19” sull’anteriore e da 20” sul posteriore montati su cerchi in lega M sfalsati realizzati con un design a razze a V disponibili sia in colore Nero opaco che Bronzo Oro opaco

Sul frontale la BMW M4 CS prevede una griglia a rene senza cornice che richiama il design delle auto da corsa che integra lo stemma del modello realizzato con superfici nere con un bordo rosso, così come avviene per quello presente sul cofano del bagagliaio. I fari risultano molto accattivanti con le icone luminose che si illuminano di giallo (e non di bianco) così da richiamare le celebri auto da corsa GT. I gruppi ottici posteriori, invece, prevedono l’utilizzo della tecnologia Laserlight che genera un bagliore potente e si caratterizza per i fasci di fibre ottiche intricati al loro interno che donano un aspetto fluttuante che dona un significativo effetto 3D.

La volontà di alleggerire e ridurre il peso della vettura lo si evince anche dagli interni dove le palette del volante e diversi rivestimenti interni sono realizzati in CFRP. Inoltre la BMW M4 CS prevede nove vernici speciali BMW come l’Individual Riviera Blue e il Frozen Isle of Man Green Metallic con le superfici in fibra di carbonio a vista del tetto che, insieme allo splitter anteriore, alle calotte degli specchietti retrovisori, alle prese d’aria anteriori, alla grembialatura anteriore e allo spoiler posteriore mostrano la struttura distintiva di questo materiale.

Gli interni dallo stile puristico

L’abitacolo della BMW M4 CS ha come obiettivo quello di offrire al conducente un’esperienza di guida esaltante e lo fa anche grazie a diversi elementi di design esclusivi e l’utilizzo di materiali di alta qualità. Da segnalare il volante a fondo piatto e a tre razze in alcantara con le palette del cambio che donano un’identità racing a tutto l’abitacolo. I sedili sono in carbonio M con un design specifico e sono elettrici, riscaldati, dotati di un badge illuminato e rivestiti in pelle Merino con una combinazione di colori nero e rosso con cuciture a contrasto.

La strumentazione di bordo prevede un display informativo da 12.3” e un display di controllo da 12” basati sul BMW Operating Syste, 8.5. Tanta la tecnologia a bordo con il controllo della trazione, la personalizzazione dei widget, la grafica specifica, l’innovativo controllo del climatizzatore e la presenza di uno specifico tasto Setup che consente di personalizzare la configurazione della BMW M4 CS.

Le prestazioni

Dal punto di vista tecnico, invece, la BMW M4 CS prevede un motore biturbo a sei cilindri in linea che eroga 543 cavalli di potenza e 650 Nm di coppia capace di raggiungere una velocità massima di 302 km/h limitata elettronicamente. Inoltre l’auto prevede il cambio a 8 rapporto M Steptronic, la trazione integrale M xDrive e il differenziale attivo M che assicurano imponenti prestazioni.