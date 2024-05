Fine della “i” per le BMW a benzina: arriva la nuova strategia di naming

BMW dice addio alla “i” per i modelli a benzina. La storica lettera, che per decenni ha distinto le auto a benzina del marchio, verrà eliminata per evitare confusione con la sub-marca di auto elettriche.

La “i”, che per decenni ha identificato le auto a benzina di BMW, verrà eliminata per evitare confusione con la sub-marca di auto elettriche della casa, chiamata anch’essa “i”. Infatti sembra proprio che la storica “i” per indicare i nomi dei modelli BMW a benzina sia destinata a scomparire. Secondo alcune fonti che sembrano essere state confermate da un dirigente della casa automobilistica tedesca, la lettera verrà eliminata per evitare di creare incomprensioni con la sub-marca elettrica che si dedica alle auto elettriche, anch’essa chiamata con la “i”.

Pertanto, si prospetta un addio pieno di storia. La “i”, infatti, ricopriva un ruolo ben preciso all’origine: faceva chiarezza tra le auto con iniezione elettronica del carburante da quelle a carburatore. Ora, si tratta di una tecnologia ormai superata da tempo e la “i” ha assunto un nuovo significato con l’entrata in scena delle auto elettriche BMW. Una strategia simile di cambio naming è già avvenuta per i veicoli Audi, che ha eliminato i numeri dai propri modelli. Nonostante la scelta di Audi sia stata effettuata in termini di propulsori, l’obiettivo rimane lo stesso di BMW, ovvero quello di lasciare maggiore trasparenza alla clientela.

BMW nuova nomenclatura dei modelli

Infatti, la decisione di BMW mira a rendere decisamente più chiara la nomenclatura dei propri modelli, evitando ambiguità e dubbi inutili per i clienti. Con l’esistenza di un’auto completamente elettrica come la i5 e di modelli a benzina come la 520i, la distinzione era ormai diventata piuttosto necessaria.

Nonostante il cambio ormai affermato la “i” non svanirà del tutto: continuerà comunque a indicare le varie differenze tra i modelli elettrici della casa bavarese, consolidando il forte successo di questo sub-brand. La sua semplicità e immediatezza la rendono una delle convenzioni di denominazione che viene maggiormente apprezzata nel panorama delle auto elettriche.

Non è ancora del tutto chiaro quando la “i” cesserà definitivamente di classificare i modelli a benzina BMW. Sicuramente per tutti noi sarà decisamente strano, almeno per i primi tempi, vedere nomi come “330” senza la iconica lettera che abbiamo sempre visto, diventata ormai un elemento distintivo della casa automobilistica tedesca.

L’eliminazione della “i” dai modelli a benzina segna un’epoca che finisce e una che inizia per BMW. E’ un passo deciso verso una maggiore chiarezza e trasparenza in ambito di comunicazione e un’enfasi ancora maggiore sulla sua elettrificazione. I fan del marchio dovranno abituarsi a questo nuovo stile per le loro amate auto a benzina, ma sicuramente la storia e il valore della “i” rimarranno vivi per diverso tempo nei modelli elettrici BMW.