Batterie LFP, le Paraclete Energy a un costo minore e con una densità eccezionale

Paraclete Energy, una start-up americana, vuole rivoluzionare il mercato delle batterie con la creazione di un materiale innovativo chiamato “SILO Silicon”. Tale composto promette di combinare costi molto bassi e una densità energetica eccezionale. Di che si tratta e perché può essere uno spunto interessante per l’intero settore?

Il nuovo materiale a base di silicio sarebbe destinato a sostituire la grafite negli anodi delle batterie, portando non solo a una significativa riduzione dei costi, ma anche a un sensibile aumento della densità energetica.

Vale la pena ricordare l’importanza del materiale di composizione degli anodi. Un anodo, infatti, è l’elettrodo sul quale avviene la semireazione di ossidazione e, in una batteria, tale ossidazione avviene spontaneamente e produce elettroni. Le batterie con anodi in silicio, stando ai dati raccolti, sfruttano le proprietà superiori di questo elemento rispetto alla grafite. La densità energetica è teoricamente dieci volte maggiore e più veloce nella ricarica.

Eppure, finora, l’espansione del silicio per il funzionamento delle batterie ha rappresentato un grosso ostacolo, causando danni strutturali e portando alla rapida degradazione dell’anodo. Paraclete Energy, però, propone il SILO Silicon come soluzione a questo problema. Dall’azienda sostengono che il loro materiale “elimina il problema dell’espansione, ma permette anche di realizzare batterie a costi molto più contenuti”.

Attualmente, gli anodi in grafite hanno un costo medio di 53 dollari per kWh, mentre gli anodi in SILO Silicon promettono un prezzo di soli 35 dollari per kWh, riducendo così il costo delle batterie di oltre il 33%. Oltre alla riduzione dei costi, l’aspetto più rivoluzionario di queste batterie, come abbiamo detto, è l’incremento della densità energetica. Paraclete Energy afferma che le loro batterie LFP con anodi in SILO Silicon raggiungono una densità energetica di ben 520 Wh/kg, rispetto ai circa 160 Wh/kg delle batterie LFP tradizionali. Un aumento così significativo della densità energetica può avere un impatto decisivo sull’autonomia dei veicoli elettrici.

In pratica, una maggiore densità energetica significa poter immagazzinare molta più energia nelle stesse dimensioni, aumentando l’autonomia dei veicoli e senza appesantirli. In alternativa, si potrebbe ottenere la stessa autonomia con batterie più piccole e leggere, riducendo così ulteriormente i costi e il peso del veicolo. In ogni caso, un aumento così marcato della densità energetica potrebbe rappresentare una svolta significativa. Paraclete Energy, con sede in Michigan, ha annunciato che le prime batterie con anodi in SILO Silicon potrebbero essere disponibili sul mercato entro la fine di quest’anno.