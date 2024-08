Per i 120 anni di storia ecco la Rolls-Royce Phantom Scintilla Private Collection

Da più di un secolo la Spirit of Ecstasy (la statuetta presente sul radiatore delle auto a marchio Rolls-Royce) è fonte di ispirazione per numerose opere d’arte e l’anniversario che cade quest’anno – i 120 anni dell’azienda – è stata l’occasione ideale per realizzare la Rolls-Royce Phantom Scintilla Private Collection. Una collezione unica ed esclusiva per una vettura che celebra la grazia, lo stile e la bellezza senza tempo della Spirit of Ecstasy.

Una bellezza scultorea in movimento, questa la Rolls-Royce Phantom Scintilla Private Collection

Verrà realizzata in soli 10 esemplari e la Rolls-Royce Phantom Scintilla Private Collection prevede una serie di elementi davvero straordinari. Ci sono infatti diversi elementi di design che richiamano le origini dell’iconica statuetta; statuetta che si ispira a La vittoria alata di Samotracia in marmo pario e che fu quella che portò Claude Johnson a creare la mascotte della Rolls-Royce.

Da qui nasce la scelta di sottoporre la statuetta della Rolls-Royce Phantom Scintilla Private Collection a una finitura in ceramica che richiama alla texture del marmo pario. Esternamente poi la Rolls-Royce Phantom Scintilla Private Collection prevede una finitura Bespoke bicolore con la carrozzeria superiore in bianco andaluso e quella inferiore in blu tracio. Anche qui vi è il richiamo al mare che circonda l’isola di Samotracia. Una sottilissima scaglia metallica, invece, richiama lo scintillio dei raggi del sole sull’acqua. Ci sono poi le strisce della ruota in Spirit Blue dipinte a mano che, insieme alla doppia linea della carrozzeria, disegnano il profilo di questa vettura.

Il dinamismo dello Spirit of Ecstasy continua nell’abitacolo con ricami Bespoke e una serie di elementi di design e una grafica che si ispira alla sua tipica forma espressiva. Birenny Dudley, l’artigiano che si è occupato di questa soluzione, ha scelto il tatami (dopo aver vagliato una serie di punti e tonalità) applicandolo in sei strati intrecciati in diversi gradi di complessità e intensità. Tanto per rendere l’idea del lavoro effettuato per la composizione interna ci sono volute oltre 40 ore di lavoro per qualcosa come 869.500 punti.

Ci sono voluti due anni e mezzo per sviluppare il layout dell’abitacolo della Rolls-Royce Phantom Scintilla Private Collection con la tipica illuminazione con un motivo che aumenta la percezione di movimento. Sul cruscotto, invece, c’è la Celestial Pulse, un’opera d’arte composta da un insieme di nastri in alluminio intrecciati tra loro e rifiniti con la ceramica, la stessa utilizzata per lo Spirit for Ecstasy posta all’esterno.