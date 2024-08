General Motors, momento di incertezze: previsti un migliaio di licenziamenti

I licenziamenti stanno coinvolgendo sempre di più e sempre più spesso anche grandi e importanti gruppi industriali. La transizione all’elettrico, la concorrenza di grandi marchi e colossi asiatici, le materie prime, alcune quasi del tutto nuove nel settore, giunte a un nuovo step, costituiscono elementi di cambiamento e, talvolta, di crisi. Di Stellantis sappiamo tanto, tantissimo, dei guai che sta attraversando, non solo economici, ma con sindacati e investimenti messi in dubbio. Ma qui parleremo di General Motors, un colosso americano praticamente da sempre.

L’industria automobilistica non fa eccezione rispetto alle altre realtà aziendali, ma questo periodo sembra particolarmente “esposto” a rischi per molti lavoratori, quando non per interi settori. Questo fenomeno si accentua ulteriormente in un settore in rapida evoluzione, influenzato dalla crescente domanda di veicoli elettrici, dalle fluttuazioni delle scorte, dalle incertezze economiche e dalle pressioni macroeconomiche globali.

Dopo aver recentemente ridotto il personale in Cina, anche General Motors, rivale di Ford, ha annunciato nuovi tagli di posti di lavoro negli Stati Uniti. Secondo GM Authority, l’azienda ha in programma di licenziare circa 1.000 dipendenti nei reparti software e assistenza, molti dei quali lavorano presso il Global Technical Center di GM a Warren, Michigan.

Questa decisione fa parte di una strategia più ampia che mira a ridurre i costi operativi, seguendo la chiusura dell’ufficio informatico in Arizona avvenuta circa un anno fa, che aveva già portato alla perdita di 900 posti di lavoro.

Tuttavia, i dipendenti coinvolti in questi nuovi licenziamenti riceveranno un pacchetto di buonuscita, calcolato in base alla loro anzianità. General Motors ha dichiarato: “Mentre costruiamo il futuro della nostra azienda, dobbiamo semplificare le operazioni per garantire rapidità ed eccellenza, fare scelte audaci e focalizzarci sugli investimenti più impattanti. Per questo motivo, stiamo riducendo alcuni team nell’ambito del settore Software and Services. Siamo grati a coloro che hanno contribuito a gettare le basi per il nostro futuro successo”.

Anche Ford ha attraversato diversi cicli di licenziamenti più di un anno fa per snellire le proprie operazioni. Allo stesso tempo, Stellantis ha recentemente avviato un programma di separazione volontaria per alcuni dei suoi dipendenti statunitensi, dal livello di vicepresidente in giù. General Motors, pur continuando a perseguire i suoi ambiziosi piani di elettrificazione, ha dovuto ridimensionare la produzione di veicoli elettrici prevista.