Batteria ad anodo di silicio da 400 Wh/kg: Amprius batte tutti i record

Amprius Technologies, una società americana specializzata nello sviluppo di batterie ad anodo di silicio, ha annunciato di aver raggiunto un nuovo record di densità energetica e di potenza con la sua ultima generazione di celle. La batteria, che ha una capacità di 3,5 Ah, ha dimostrato una densità energetica di 400 Wh/kg e una capacità di scarica di 10C, ovvero il 1000% della capacità nominale. Questi risultati sono stati verificati da un laboratorio indipendente e rappresentano un importante passo avanti per le applicazioni che richiedono elevate prestazioni e autonomia, come l’aviazione elettrica e i veicoli elettrici.

Secondo Amprius, l’anodo di silicio ha prestazioni 10 volte superiori a quello in grafite usato normalmente

Il segreto della batteria di Amprius sta nell’utilizzo di un anodo di silicio, un materiale che può immagazzinare fino a 10 volte più energia rispetto alla tradizionale grafite. Tuttavia, il silicio presenta anche delle sfide, come la sua tendenza a espandersi e a frammentarsi durante i cicli di carica e scarica, compromettendo la stabilità e la durata della batteria. Per superare questi problemi, Amprius ha sviluppato una tecnologia proprietaria che consente di creare dei nanofili di silicio avvolti in una matrice di carbonio, che assorbono le variazioni di volume e mantengono l’integrità strutturale dell’anodo.

La batteria ad anodo di silicio di Amprius offre diversi vantaggi rispetto alle tradizionali batterie al litio-ione, come una maggiore densità energetica, che si traduce in una maggiore autonomia per lo stesso peso e volume; una maggiore potenza, che si traduce in una maggiore accelerazione e velocità; una maggiore sicurezza, grazie alla riduzione del rischio di cortocircuito e surriscaldamento; e una maggiore sostenibilità, grazie alla riduzione del consumo di materiali critici come il cobalto.

La batteria ad anodo di silicio di Amprius è già stata utilizzata in diverse applicazioni innovative, come il drone solare Zephyr S HAPS (High Altitude Pseudo-Satellite) di Airbus, che ha stabilito il record mondiale di volo continuo con 25 giorni, 23 ore e 57 minuti, il velivolo elettrico EEL (Electric EEL) della NASA, che ha volato per oltre due ore con una sola carica e il veicolo spaziale Orion della Lockheed Martin, che utilizzerà la batteria per alimentare i sistemi vitali durante le missioni lunari.

La batteria ad anodo di silicio di Amprius è attualmente in fase di produzione pilota presso la sede della società a Fremont, in California. La società prevede di avviare la produzione su larga scala entro il 2025, in collaborazione con Automotive Cells Company (ACC), la joint venture tra Stellantis e TotalEnergies/Saft. La società prevede anche di costruire una fabbrica gigawattora in Colorado, dove produrrà le sue batterie per il mercato nordamericano.

La batteria ad anodo di silicio di Amprius rappresenta una delle tecnologie più promettenti per il futuro della mobilità elettrica e sostenibile. La società si propone di fornire le sue batterie ai principali produttori di auto elettriche, come Tesla, Volkswagen e Hyundai. La società si propone anche di entrare in nuovi settori, come i droni, i robot e le reti intelligenti.