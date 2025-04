Mercedes GLC: svelate nuove foto spia del SUV elettrico

Nuove foto spia mostrano un prototipo della futura Mercedes GLC elettrica impegnato in test in pista. Il modello dovrebbe abbandonare la denominazione “EQC” per allinearsi alla nuova strategia di naming della casa tedesca.

Mercedes GLC: ecco nuovo foto del SUV elettrico durante i test in pista

Non è la prima volta che questo modello viene avvistato, ma le nuove immagini rivelano alcune differenze nella parte anteriore, che appare più prominente e robusta rispetto ai precedenti muletti. Non è chiaro se questa caratteristica sia dovuta ai camuffamenti o rappresenti effettivamente il design definitivo.

Le principali novità estetiche dovrebbero concentrarsi sui fari e sulla calandra, che sarà probabilmente di dimensioni generose per garantire un efficace raffreddamento del pacco batterie. Un elemento distintivo sarà la nuova luce diurna Mercedes Star Light. Anche i gruppi ottici posteriori potrebbero presentare novità.

Il design complessivo sembra orientato verso forme più spigolose e volumi squadrati, abbandonando linee troppo aerodinamiche. Resta da vedere come Mercedes configurerà la parte posteriore del SUV, in particolare nella zona del terzo finestrino laterale e nel profilo del tetto.

Dal punto di vista tecnico, la nuova GLC elettrica si baserà sulla piattaforma MB.EA, sviluppata specificamente per massimizzare l’efficienza dei modelli elettrificati. L’architettura a 800 Volt rappresenterà uno degli aspetti fondamentali, permettendo ricariche rapide fino a 320 kW.

Per migliorare le prestazioni complessive, Mercedes potrebbe equipaggiare il SUV con motori elettrici ad alta efficienza energetica e inverter in carburo di silicio. Le indiscrezioni parlano di una potenza di circa 500 cavalli per le versioni top di gamma, mentre il modello base si attesterebbe intorno ai 250 cavalli.

Quanto all’autonomia, le attese sono per almeno 960 chilometri con una carica completa. Il debutto della nuova Mercedes GLC elettrica è previsto entro la fine del 2025.