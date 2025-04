Mercedes lavora alla “baby” Classe G: i primi dettagli sul nuovo fuoristrada

La Mercedes Classe G è da tempo un simbolo nel mondo dei fuoristrada, e oggi si prepara a un’ulteriore evoluzione con l’arrivo di una versione completamente elettrica e dalle dimensioni ridotte, già ribattezzata “baby Classe G”. Il debutto è previsto non prima del 2027, ma il progetto è già ad un buon punto. Dietro questa nuova direzione ci sarebbe l’interesse crescente per i fuoristrada in mercati chiave come la Cina, dove Mercedes ha registrato un rallentamento nelle vendite. Per rilanciare la gamma, il marchio punta su un modello che, pur più compatto, non sarà economico: il posizionamento rimarrà nel segmento premium, in linea con la filosofia del brand.

Mercedes Classe G: ecco come potrebbe essere il nuovo fuoristrada elettrico e compatto

Secondo le prime ricostruzioni, questa nuova Classe G elettrica non utilizzerà il tradizionale telaio a longheroni, ma sfrutterà la piattaforma modulare MB:EA, progettata per i veicoli elettrici di nuova generazione. Questa base tecnica offrirà ricarica rapida a 800 volt, garantendo prestazioni elevate anche sotto il profilo dell’autonomia e della praticità.

Esteticamente, nonostante le novità tecniche, la “baby G” manterrà un legame chiaro con il design originale: linee squadrate, proporzioni robuste e uno stile inconfondibile. Un modello che avrà una sua identità, ma che sarà immediatamente riconoscibile come parte della famiglia Classe G, come ha già anticipato il responsabile del design, Gorden Wagener.

Sul fronte tecnico, al momento le informazioni sono ancora limitate, ma è probabile che il nuovo fuoristrada erediti molte delle soluzioni già adottate sulle ultime elettriche Mercedes, come la nuova CLA e la futura GLC a batteria. È previsto inoltre un sistema di trazione integrale avanzato, attualmente in fase di sviluppo, per garantire prestazioni off-road degne del nome che porta.

Non mancheranno infine varianti ad alte prestazioni, probabilmente firmate AMG. Insomma, Mercedes ha grandi piani per il futuro della Classe G, e questa versione compatta e a zero emissioni potrebbe essere il prossimo passo per conquistare nuovi segmenti di mercato.