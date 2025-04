Mercedes aggiorna la sua immagine: il cambio di logo in punta di piedi

Mercedes compie un’elegante svolta verso il futuro, aggiornando il suo celebre emblema: la leggendaria stella a tre punte si presenta ora in una nuova versione bidimensionale, con un design più sobrio e colorazione bianca, abbandonando l’effetto tridimensionale e cromato che ha caratterizzato il brand per generazioni.

La trasformazione estetica apportata da Mercedes si inserisce in una strategia più ampia, che punta a modernizzare l’identità visiva del marchio tedesco in un’epoca dominata dalla transizione ecologica e dalla digitalizzazione.

Il nuovo logo è stato introdotto con discrezione, senza lanci ufficiali né campagne mediatiche. Il primo avvistamento è avvenuto nel bilancio annuale di febbraio, per poi comparire progressivamente nei materiali di comunicazione, sia online che su supporti cartacei. Tuttavia, sulle vetture attualmente in produzione, la classica stella argentata tridimensionale campeggia ancora sul cofano, segnale che la transizione completa sarà graduale.

Non è la prima volta che Mercedes rivede il proprio logo. Già nel 2007 si era tentata una semplificazione grafica, poi abbandonata nel 2011 perché giudicata troppo minimal per un marchio sinonimo di lusso e innovazione. Questa volta, però, la scelta appare parte integrante di una visione di lungo periodo, fortemente orientata a sostenibilità, elettrificazione e centralità del digitale.

La stella a tre punte, registrata per la prima volta nel 1909 da Daimler-Motoren-Gesellschaft, continua a rappresentare i tre settori della mobilità che la casa di Stoccarda ambisce a dominare: terra, mare e cielo. Anche con l’attuale restyling, il simbolo resta fedele alla sua origine, evolvendo senza perdere il proprio significato profondo.

Questo aggiornamento grafico Mercedes, in definitiva, dimostra la capacità di conciliare innovazione e tradizione. Il nuovo logo è pensato per essere versatile e leggibile su ogni tipo di dispositivo, dalle app mobile ai sistemi digitali di bordo, fino alla comunicazione corporate. Il rebranding di Mercedes non è solo un’operazione visiva, ma un messaggio strategico, specie in un momento come questo: il brand si afferma come pioniere nella mobilità sostenibile, senza rinunciare all’eleganza e all’identità che lo hanno reso uno dei nomi più iconici di sempre.