Auto elettriche, secondo uno studio le batterie costano il 90% in meno di 15 anni fa

Le auto elettriche non sono certamente più una novità come un tempo. Questi veicoli sono decisamente diventati più economiche da produrre rispetto a 15 anni fa, un numero importante di anni di sviluppo e innovazione. Un recente studio condotto dal Vehicle Technologies Office del Dipartimento dell’Energia (DOE) rivela che il costo delle batterie per auto elettriche è crollato di una cifra impressionante: il 90% tra il 2008 e il 2023.

Il crollo in 15 anni di questi costi hanno senza dubbio semplificato il compito per i produttori di ridurre il divario di prezzo tra veicoli a combustione interna e auto elettriche. Un aspetto cruciale nella produzione di veicoli elettrici è rappresentato dalle dimensioni, dal peso e dal costo del pacco batteria. Per fortuna, come si accennava, questi costi sono in continua discesa grazie ai progressi nelle tecnologie e nei materiali delle batterie, ai nuovi metodi di produzione e a un significativo aumento della produzione di queste.

Il DOE riporta che il prezzo di una batteria agli ioni di litio è sceso da 1.415 dollari per kWh nel 2008 a soli 139 dollari per kWh nel 2023. Prendendo però un dato importante di riferimento come l’inflazione, il costo originale si aggirerebbe intorno ai 1.000 dollari al valore attuale del dollaro, ma il calo rimane comunque notevole, soprattutto tra il 2009 e il 2013. Le auto elettriche sono davvero diventate più economiche da produrre, concretamente. Le stime tengono conto di quella produzione annua di veicoli per almeno 100.000 unità.

In soldoni, una batteria da 81 kWh per una Tesla Model Y sarebbe costata ben 114.615 dollari nel 2008, mentre oggi il prezzo si attesta a 11.259 dollari. Le case automobilistiche sono ottimiste riguardo al futuro, prevedendo che i costi delle batterie continueranno a diminuire nei prossimi anni, rendendo le auto elettriche decisamente più accessibili.

Secondo un’analisi di Gartner, società di consulenza, si prevede che entro il 2027 i veicoli elettrici saranno più economici da produrre rispetto ai veicoli a combustione interna. Molte aziende puntano a raggiungere la parità di prezzo tra questi due tipi di veicoli entro la fine del decennio. In questo modo ci sarebbero risparmi considerevoli per i consumatori e per i clienti che vorranno avere a che fare con le auto elettriche. Un recente studio di JD Power indica, inoltre che il costo totale per possedere un veicolo elettrico, su un arco di cinque anni, è già inferiore a quello dei veicoli a combustione interna in 48 degli Stati Uniti.