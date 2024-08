Android Auto, Google cambia l’interfaccia utente: com’è il nuovo design della UI

Non si finisce mai di aggiornare la UI. Alcuni lo trovano un modo di “rinfrescare” un’applicazione, altri la trovano una seccatura che non dà punti di riferimento. L’aggiornamento che Google sta implementando, convinca o meno, è quello che porta un nuovo design per l’interfaccia utente del proprio assistente su Android Auto. E le prime impressioni sul web, intanto, fanno presente come questa nuova interfaccia ricordi molto l’aspetto grafico di Siri di Apple. Quali novità ci sono?

La novità portata da Google è particolarmente interessante per i proprietari di smartphone Galaxy che utilizzano Android Auto nei propri veicoli. Perché? La chicca che è stata osservata su un dispositivo dell’azienda coreana mostra una nuova animazione di Google Assistant.

Secondo quanto riportato da 9to5Google, il nuovo dettaglio appare quando Google Assistant è in attesa di una risposta dall’utente. L’interfaccia, quindi, si presenta come un cerchio che si staglia sullo schermo appena sopra la barra inferiore di Android Auto. Il cerchio, dunque, risulta visibile durante l’interazione vocale e scompare una volta processata la richiesta.

La modifica apportata da Google si affianca all’animazione multicolore già esistente sulla barra inferiore di Android Auto. Il layout rinnovato per l’applicazione gestionale per diversi veicoli di diversi brand è stato immortalato, in particolare, su un Galaxy Z Fold 6 con Android Auto versione 12.5. Gli utenti che utilizzano questa versione e che eseguono One UI 6.1 o 6.1.1, intanto, potrebbero già ottenere la nuova interfaccia di Google Assistant.

Negli ultimi anni, Samsung ha dato un grande contributo a Google per migliorare l’esperienza utente sull’utilizzo di Android Auto. Tra le innovazioni introdotte, inoltre, bisogna segnalare l’integrazione dell’app “SmartThings”, che consente di gestire i dispositivi smart home (di fatto quelli che mantengono una “connessione” con il proprio appartamento) direttamente dall’auto quando un telefono Samsung è collegato all’unità di infotainment con Android Auto.

Tra le funzionalità future in arrivo, invece, Android Auto utilizzerà l’intelligenza artificiale per riassumere automaticamente i messaggi ricevuti sul telefono. Si tratta di un sistema che mira a ridurre le distrazioni durante la guida. Alcuni mesi fa, invece, è stata introdotta una funzione che permette ai veicoli elettrici di condividere con Google Maps informazioni in tempo reale sulla batteria, utile anche a calcolare la carica rimanente all’arrivo a destinazione.